RTV Euro AGD: weekendowe zniżki na urządzenia - co warto kupić taniej?

W sieci sklepów RTV Euro AGD przez weekend możesz skorzystać z atrakcyjnych przecen na wybrane produkty. W promocji znalazły się m.in.: telewizory, laptopy, smartfony, urządzenia AGD i RTV oraz sprzęty komputerowe. Sprawdźcie, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Weekend uLOTNYCH okazji w RTV Euro AGD to idealna okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenia i akcesoria do domu. Promocja trwa od 14 do 17 stycznia 2022 roku. Aby z niej skorzystać, wystarczy dodać do koszyka produkt objęty kodem rabatowym - zniżka naliczy się automatycznie. Zobaczcie, które produkty kupicie taniej.

Smartfon Apple iPhone 12‌ 64GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 64 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Przejdź do oferty

Zobacz również:

Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Przejdź do oferty

Telewizor Samsung QLED QE65Q77AAT

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu QLED, LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Przejdź do oferty

HP Pavilion 14-ec0102nw 14" AMD Ryzen 5 5500U

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 5 5500U 2,1 - 4,0 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Przejdź do oferty

Smartfon OPPO Reno 4 Pro 5G

Aparaty tylny/przedni 48 Mpix + 13 Mpix + 12 Mpix / 32 Mpix

Pojemność baterii 4000 mAh

Pamięć 12 GB / 256 GB

Wyświetlacz 6,5 ", 2400 x 1080 pikseli, 16 mln kolorów AMOLED

System operacyjny Android 10

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 765 5G

Przejdź do oferty

Lodówka Samsung Bespoke RB38A7B5E22

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 203 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 276 l / 114 l

Roczne zużycie energii 264 kWh = 163,68 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Przejdź do oferty

Zobaczcie także: Nowa dostawa iPhone'ów 13 w RTV Euro AGD!