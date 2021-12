RTV Euro AGD: wielka wyprzedaż do końca roku!

W sklepie RTV Euro AGD rozpoczęła się atrakcyjna wyprzedaż - przecenione zostały smartfony, telewizory, sprzęt RTV oraz AGD, a także urządzenia oraz akcesoria dla graczy. Sprawdźcie, co warto kupić taniej.

Przyspieszamy wyprzedaż w RTV Euro AGD to idealna okazja, aby jeszcze w tym roku kupić wybrane urządzenia w niższych cenach. Przeceny dotyczą całego asortymentu. Co istotne, oprócz zniżek klienci mogą skorzystać też z promocji ratalnej „2 raty gratis i pół roku nie płacisz! 30 rat 0% RRSO 0%”, która obowiązuje do końca roku 2021 na zakup towarów w przedziale od 300 zł do 23000 zł.

Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Smartfon realme GT 5G 8/128GB

Aparaty tylny/przedni 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii 4500 mAh

Pamięć 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,43 ", 2400 x 1080 pikseli, 16,7 mln kolorów AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 888

Cena: w ratach 1554,94 zł

Melitta Latticia OT frosted black F30/0-100

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Café Crema, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: w ratach 1585,74 zł

Apple Macbook Pro M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1

Pamięć 8 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Cena: w ratach 5785,74 zł

Telewizor Xiaomi Mi LED TV P1 55"

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: w ratach 1865,74 zł

Lodówka Bosch KGN39KLEC

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 203 x 60 x 66 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 279 l / 89 l

Roczne zużycie energii 238 kWh = 147,56 zł rocznie

Poziom hałasu 39 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: w ratach 1865,74 zł

