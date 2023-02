RTV Euro AGD: wydaj 1000 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Sprawdziłam, co opłaca się kupić taniej

Smartfon, AGD, a może elektronika? RTV Euro AGD udziela specjalnego rabatu - za każde wydane 1000 zł, otrzymasz 100 zł rabatu. Sprawdź szczegóły oraz produkty objęte specjalną akcją!

RTV Euro AGD: wydaj 500 zł i zyskaj 50 zł rabatu

Zakupów AGD, elektroniki czy nowoczesnych urządzeń nie dokonujemy codziennie. Nie ma co ukrywać, że zawsze wiąże się to z dużym wydatkiem, a w dobie obecnej inflacji - każdy stara się raczej zaoszczędzić. Nie jest to jednak powód, aby rezygnować ze sprawienia sobie nowego wyposażenia do domu lub gadżetów! W RTV Euro AGD ruszyła wyjątkowa akcja promocyjna. Za każde wydane 1000 zł, otrzymujemy rabat w wysokości 100 zł - największy rabat może wynieść maksymalnie 2000 zł. Sprawdźmy zatem, na jakie urządzenia warto zwrócić uwagę - część z nich jest aktualnie w promocji.

RTV Euro AGD: wydaj 1000 zł i otrzymaj 100 zł rabatu - przegląd ofert

Odkurzacz Dyson V15 Detect Absolute

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Waga: 3 kg

Maksymalny czas pracy: 60 minut

Przejdź do oferty

Smartwatch Garmin Fenix 6X PRO (czarny)

Rodzaj: uniwersalny

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, narciarstwo, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo, golf

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi

Pulsometr - Czujnik tętna: tak

Rozmiar wyświetlacza: 1,4 "

Przejdź do oferty

Smartfon Xiaomi Redmi Note 11s 6/64GB (szary)

Wyświetlacz: 6,43 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

Pojemność baterii: 5000 mAh

Pamięć RAM/wewnętrzna: 6 GB / 64 GB

Aparaty tylny/przedni: 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G96

Przejdź do oferty

Robot planetarny Bosch MUM58259 z maszynką do mielenia - 1000W - misa 3,9l

Moc / Liczba poziomów obrotów: 1000 W / 7

Pojemność misy / Wydajność misy (max): 3,9 l / 2,7 kg

Przystawki: blender kielichowy, hak do zagniatania, mieszadło uniwersalne, przystawka do mielenia, rozdrabniacz (malakser), trzepaczka, wyciskarka do cytrusów

Seria: MUM 5

Przejdź do oferty

Laptop Apple MacBook Air M1 13,3" M1 - 8GB RAM - 256GB Dysk - macOS (gwiezdna szarość) US

Ekran: 13,3 ", 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: macOS Big Sur lub nowszy

Przejdź do oferty

Telewizor LG 65QNED813QA - 65" - 4K - Smart TV

Ekran: 65 ", 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

Przejdź do oferty

Ekspres Philips LatteGo EP4349/70

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café au lait, Café Crema, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Przejdź do oferty

RTV Euro AGD: wydaj 1000 zł i otrzymaj 100 zł rabatu - zasady

Akcja promocyjna potrwa wyłącznie do 15 lutego. Najniższa kwota uprawniająca do rabatu to 1000 zł, natomiast najwyższa - 20000 zł.

Dodaj do koszyka jeden lub więcej produktów objętych promocją o wartości minimum 1000 zł.

Kod rabatowy zostanie naliczony automatycznie w koszyku.

Sfinalizuj zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Wszystkie produkty objęte promocją znajdziesz pod tym linkiem.

