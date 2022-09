RTV Euro AGD: wydaj 500 zł i zyskaj 50 zł rabatu - smartfony, smartwatche i gadżety elektroniczne

Smartfon, smartwatch, a może gadżet elektroniczny? RTV Euro AGD udziela specjalnego rabatu - za każde wydane 500 zł, otrzymasz 50 zł rabatu. Sprawdź szczegóły oraz produkty objęte specjalną akcją!

Spis treści

RTV Euro AGD: wydaj 500 zł i zyskaj 50 zł rabatu

Elektroniczne gadżety są na ten moment swego rodzaju niezbędnikiem - zarówno w domu, jak i poza nim. Smartfony i smartwatche pozwalają nam załatwić wiele spraw, zachować stały kontakt z bliskimi, a nawet dokonywać płatności. Jeśli planowałeś zakup nowoczesnego urządzenia, najnowsza akcja promocyjna RTV Euro AGD może Cię ucieszyć. Za każde wydane 500 zł, otrzymujemy rabat w wysokości 50 zł - największy rabat może wynieść maksymalnie 2150 zł. Sprawdźmy zatem, na jakie urządzenia warto zwrócić uwagę.

RTV Euro AGD: wydaj 500 zł i otrzymaj 50 zł rabatu - przegląd ofert

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip4 128GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 10 Mpix

Pojemność baterii: 3700 mAh

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,7 ", 2640 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny: Android 12

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

Przejdź do oferty

Zobacz również:

Smartfon Apple iPhone 12‌ 64GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 64 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli,

System operacyjny: iOS 14

Procesor: Apple A14 Bionic

Przejdź do oferty

Smartfon Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 5 Mpix + 8 Mpix / 20 Mpix

Pojemność baterii: 4250 mAh

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,55 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 778G

Przejdź do oferty

Smartfon Galaxy S21 FE 6+128 WH Samsung

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix / 32 Mpix

Pojemność baterii: 4500 mAh

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,4 ", 2340 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny: Android 12

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 888

Przejdź do oferty

Smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Elite

Rodzaj: uniwersalny

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, thriatlon, piłka nożna, chód

Łączność bezprzewodowa: NFC, Bluetooth 5.2

Pulsometr: tak

Rozmiar wyświetlacza: 1,43 "

Przejdź do oferty

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm

Rodzaj: męski

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, chód

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0

Pulsometr: tak

Rozmiar wyświetlacza: 1,2 "

Przejdź do oferty

Smartwatch Garmin Instinct 2S Solar

Rodzaj: Smartwatch

Współpracujący system operacyjny: Apple iOS, Google Android

Wyświetlacz: 128 x 128 pikseli

Pamięć RAM: 16 MB

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Przejdź do oferty

Smartband Xiaomi Mi Band 7

Pomiar: kalorie, jakość snu, puls, pomiar natlenienia krwi (Sp02), tętno, poziomu stresu

Rodzaj wyświetlacza: AMOLED

Rozdzielczość ekranu: 192 x 490 pikseli

Przekątna wyświetlacza: 1,62 "

Kolor: czarny

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi: urządzenia z systemem iOS10 lub nowszym, urządzenia z systemem Android 6 lub nowszym

Pojemność akumulatora: 180 mAh

Przejdź do oferty

RTV Euro AGD: wydaj 500 zł i otrzymaj 50 zł rabatu - zasady

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu dzisiejszym - 16 września i potrwa wyłącznie do końca weekendu, a mianowicie 18 września. Najniższa kwota uprawniająca do rabatu to 500 zł, natomiast najwyższa - 2150 zł.

Dodaj do koszyka jeden lub więcej produktów objętych promocją o wartości minimum 500 zł.

Kod rabatowy zostanie naliczony automatycznie w koszyku.

Sfinalizuj zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Wszystkie produkty objęte promocją znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź również: RTV Euro AGD ogłasza jesienny Black Week! Te produkty naprawdę warto kupić.