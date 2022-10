RTV Euro AGD: zadbaj o prawidłową pielęgnację - tylko teraz nawet kilkaset złotych taniej

Odpowiednia pielęgnacja to nie tylko troska o wygląd, ale i zdrowie. Jeśli w twojej kosmetyczce brakuje niezbędnych sprzętów, RTV Euro AGD pozwoli Ci kupić je z dużym rabatem! Sprawdź, na co szczególnie zwrócić uwagę.

Utrzymanie prawidłowej higieny ciała, jamy ustnej i włosów to niemal obowiązkowa rutyna. Jeśli masz pod ręką dobre sprzęty, codzienna toaleta może być nie tylko skuteczniejsza, ale i szybsza. Zwłaszcza, że na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń wykorzystujących nowoczesne technologie oraz innowacje. Przyjrzeliśmy się jednej z najnowszych akcji RTV Euro AGD - Topy pielęgnacyjne to z pewnością oferta, w której znajdą coś dla siebie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wśród kategorii pojawiły się m.in. depilatory, golarki, szczoteczki elektryczne, a nawet masażery. Co więcej, wiele sprzętów zostało objętych specjalnym rabatem, który może sięgać nawet kilkuset złotych! Sprawdźmy zatem, co nie powinno umknąć łowcom okazji.

RTV Euro AGD: Hity pielęgnacyjne - przegląd atrakcyjnych ofert

Braun Series 9 Pro 9465CC

Zasilanie: akumulatorowo-sieciowe

Czas pracy / ładowania: 60 minut / 1 godzina

Golenie: na sucho/mokro

Możliwość mycia pod wodą: tak

System golący: pięciokrotny - folie

Trymer: tak

Funkcje dodatkowe: czujnik gęstości zarostu, golenie z użyciem środka pielęgnacyjnego, stacja czyszcząco-ładująca SmartClean, szybkie ładowanie, technologia soniczna, wskaźnik ładowania, wskaźnik naładowania

Taniej o 200 zł - sprawdź ofertę

Oral-B iO Series 6 Duo White&Pink

Typ aparatu: szczoteczka magnetyczna

Czujnik siły nacisku: tak

Sygnalizator czasu mycia: tak

Tryby pracy: codzienny, delikatny, głębokie czyszczenie, pielęgnacja dziąseł, wybielanie

Taniej o 100 zł - sprawdź ofertę

Braun Silk-Expert Pro 5 5157

Miejsce depilacji: bikini, twarz, pachy, ciało

Czujnik odcienia skóry: tak

Żywotność lampy: 400000 impulsów świetlnych

Szybkość: 125 błysków/min

Zasilanie: sieciowe

Taniej o 500 zł - sprawdź ofertę

BaByliss Steam Shine Styler ST496E

Temperatura maksymalna: 235 stopni Celsjusza

Jonizacja: tak

Powłoka płytek: ceramiczno-diamentowa

Regulacja temperatury: elektroniczna

Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik, ceramiczna grzałka, funkcja pary, obrotowy kabel, uniwersalne napięcie

Taniej o 170 zł - sprawdź ofertę

Beautifly B-Glossy PRO

Zasilanie: akumulatorowe

Funkcje podstawowe: głębokie oczyszczanie, lifting, masaż

Zastosowane technologie: światło fotonowe, ultradźwięki

Funkcje dodatkowe: 5 trybów pracy, masaż wibracyjny, timer, wyświetlacz LCD

Wyposażenie: kabel USB, podstawka

Taniej o 100 zł - sprawdź ofertę

RAVEN EMA004

Masaż: wibracyjny

Moc: 25 W

Zasilanie: akumulatorowe

Funkcje dodatkowe: 32 poziomy intensywności wibracji, 4 poziomy temperatury, wyświetlacz LED

Pozostałe: 4 głowice masujące, kabel USB

Taniej o 99 zł - sprawdź ofertę

Całą ofertę objętą promocją możesz sprawdzić pod tym linkiem. Rabaty obowiązują wyłącznie do 1 listopada do godz. 23:45.

