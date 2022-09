RTV Euro AGD: zyskaj 1500 zł zwrotu przy zakupie pralek i suszarek Samsung

Planujesz wymianę pralki lub suszarki? Kup sprzęt w RTV Euro AGD i zyskaj 1500 zł zwrotu! Sprawdź, które produkty są objęte akcją promocyjną oraz jak z niej skorzystać.

RTV Euro AGD: zyskaj 1500 zł zwrotu przy zakupie produktów Samsung

Czyste, suche pranie i nienaruszony stan tkanin to coś, do czego przykuwamy dość dużą uwagę. Zakup odpowiedniego sprzętu wcale nie jest łatwy, ponieważ klasa i parametry urządzeń wpływają bezpośrednio zarówno na funkcjonalność, jak i koszty użytkowania. Jeśli planujesz pozbyć się starszego modelu na rzecz innowacyjnych sprzętów, RTV Euro AGD pomoże Ci zaoszczędzić dodatkowe pieniądze. W ramach najnowszej akcji promocyjnej, możesz zyskać aż do 1500 zł zwrotu z dokonanych zakupów! Specjalnym rabatem są objęte wybrane pralki oraz suszarki marki Samsung.

Jak zyskać 1500 zł zwrotu przy zakupie pralki i suszarki w RTV Euro AGD?

Kup wybraną pralkę, pralko-suszarkę lub suszarkę albo zestaw pralka i suszarka Samsung w okresie od 14.09.2022 r. do 31.10.2022 r.

w okresie od 14.09.2022 r. do 31.10.2022 r. Podziel się opinią na samsung.pl, stronie sprzedawcy lub stronie porównywarki cenowej i oznacz ją hashtagiem PromocjaSamsungLaczProduktyDlaWygody

na samsung.pl, stronie sprzedawcy lub stronie porównywarki cenowej i oznacz ją hashtagiem PromocjaSamsungLaczProduktyDlaWygody Zarejestruj się w promocji (skan dowodu zakupu, nr seryjny, zdjęcie tabliczki znamionowej, zdjęcie lub zrzut z ekranu pozostawionej opinii)

(skan dowodu zakupu, nr seryjny, zdjęcie tabliczki znamionowej, zdjęcie lub zrzut z ekranu pozostawionej opinii) Wypełnij formularz zgłoszeniowy korzystając ze swojego konta Samsung Account na pralki.samsung.pl w ciągu 21 dni od daty zakupu

korzystając ze swojego konta Samsung Account na pralki.samsung.pl w ciągu 21 dni od daty zakupu Po pozytywnej weryfikacji, odbierz zwrot do 1500 zł (kwota jest zależna od końcowej sumy zakupu)

Przegląd przykładowych produktów objętych akcją promocyjną w RTV Euro AGD

Pralka Samsung WW90T986ASH QuickDrive AddWash

Wymiary (GxSxW): 60 x 60 x 85 cm

Pojemność znamionowa: 9 kg

Zużycie prądu (100 cykli): 49 kWh = 37,73 zł

Zużycie wody (cykl): 50 litrów

Maksymalna prędkość wirowania: 1600 obr/min

Poziom hałasu - wirowanie (nowa): 72 dB

Programy prania: bawełna, cichy, eco 40-60, higiena, mix, super szybki

Opóźnienie startu pracy: tak

Pralka Samsung WW10T654DLH AddWash AI Control

Wymiary (GxSxW): 60 x 60 x 85 cm

Pojemność znamionowa: 10,5 kg

Zużycie prądu (100 cykli): 52 kWh = 40,04 zł

Zużycie wody (cykl): 53 litry

Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min

Poziom hałasu - wirowanie (nowa): 72 dB

Programy prania: bawełna, cichy, eco 40-60, higiena, mix, super szybki

Opóźnienie startu pracy: tak

Suszarka Samsung DV90T8240SH Silent Dry AI Control

Wymiary (GxSxW): 60 x 60 x 85 cm

Roczne zużycie prądu: 194 kWh = 149,38 zł rocznie

Pojemność: 9 kg

Pompa ciepła: tak

Poziom hałasu: 62 dB

Suszarka Samsung DV90T5240AE Optimal Dry AI Control

Wymiary (GxSxW): 60 x 60 x 85 cm

Roczne zużycie prądu: 194 kWh = 149,38 zł rocznie

Pojemność: 9 kg

Pompa ciepła: tak

Poziom hałasu: 63 dB

Pralko-suszarka Samsung WD80T554DBX AddWash AI Control

Wymiary (GxSxW): 60 x 60 x 85 cm

Klasa energetyczna prania z suszeniem: E

Klasa energetyczna prania: C

Pojemność (pranie/suszenie): 8 kg / 5 kg

Poziom hałasu (pranie/suszenie): 54 dB / 59 dB

Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min

Wszystkie produkty objęte akcją, jak i szczegóły znajdziesz pod tym linkiem. Akcja trwa wyłącznie do 31 października.

