RTX 2060 12GB - perfekcyjny prezent dla "górnika"

Nvidia wprowadziła na rynek odświeżoną wersję swojego flagowca z 2019 roku.

GeForce RTX 2060 12GB to 50% pamięci VRAM więcej od poprzedniej wersji oraz taka sama liczba rdzeni CUDA jak w modelu RTX 2060 SUPER. Jednym z pierwszych wariantów jest model firmowany przez Zotac (zdjęcie powyżej), który pojawił się w sprzedaży. Jak jednak wskazują eksperci, karta ta nie ma ogranicznika LHR, a wydajny procesor graficzny sprawia, że za pomocą karty można kopać kryptowaluty z szybkością 31.65 MH/s przy zużyciu 83,44 W mocy. Czy to dużo? Poniższa tabelka prezentuje nam następujące porównanie:

Foto: Neowin

A co interesujące, w grach karta jest nieco za RTX 30. Co to oznacza? Ano to, że na rynku pojawił się układ kosztujący znacznie mniej, niż profesjonalne karty do kopania kryptowalut, jakie oferuje nam Nvidia - CMP 90HX kosztuje ok. 13 tys. złotych. Czy Nvidia mogła sprawić lepszy prezent na święta dla "górników"? Zdecydowanie nie. Jeśli zatem chcesz nabyć nowy układ, zalecamy pośpiech. Podejrzewamy, że powtórzy się historia z układami RTX 30 - szybko zostaną wykupione. Ale póki co w polskich sklepach jej nie uświadczymy.

Źródło: Neowin

