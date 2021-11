RTX 2060 wrócą z 12 GB VRAM? Wszystko na to wskazuje

Turing znowu stanie się obiektem pożądania?

Choć na rynku kart graficznych nie ma takiego załamania, jak w połowie roku, wszystko wskazuje na to, że Nvidia nie zrezygnowała z ponownego wprowadzenia kart RTX 2060 na sklepowe półki. Kolejna plotka w sieci głosi, że stanie się to już na początku grudnia, a odświeżone modele będą mieć 12 GB pamięci VRAM. Plotka ta wzięła się z wypatrzonego dokumentu, który złożyło Gigabyte w EEC, a w którym wymienia następujące modele:

GV-N2060OC-12GD

GV-N2060D6-12GD

GV-N2060WF2OC-12GD

GV-N2060WF2-12GD

Karty w architekturze Turing mogą stać się rywalami dla AMD oraz Arc od Intela. Zastosowane w nich 12 GB pamięci to dwukrotnie więcej, niż w standardowych modelach, które ujrzały światło dzienne w styczniu 2019 roku. Czy specyfikacja zmieni się także w innych aspektach? Trudno powiedzieć, gdyż cały czas mówimy o spekulacjach i przeciekach, jednak jeśli Nvidia naprawdę planuje come back RTX 2060 w grudniu, powinna ogłosić to jeszcze w listopadzie.

Źródło: TechSpot

Zobacz również: