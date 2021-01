RTX 30 Founders Edition znika z Europy - dlaczego?

Nvidia sprzedaje swoje karty graficzne zarówno bezpośrednio, jak i przez zewnętrzne sklepy. Jednak niemal nigdzie w europejskich nie można dostać RTX 30 Founders Edition. Wyjątkiem Polska, ale...

Founder Edition to edycje kart graficznych, mające nieco lepsze możliwości od standardowych modeli. Są one obiektem zainteresowania szczególnie osób lubiących bawić się w podkręcanie i najwydajniejsze testy, wyciskające z podzespołów siódme poty. Takie edycje mają wszystkie topowe obecnie karty Nvidia, czyli RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090, jednak nie ma możliwości nabycia ich w Europie. We wszystkich krajach - poza Polską - nie znalazły się one na oficjalnej stronie producenta, z kolei w edycji dla naszego kraju pojawiła się RTX 3090 Founders Edition, ale obecnie jest ona wyprzedana, zaś widniejąca przy modelu cena to 0 złotych - ale wcześniej widniało przy tej karcie 7 029 zł.

Dlaczego Founders Edition zniknęły? Choć Nvidia nie podała oficjalnego stanowiska w tej sprawie, można przypuszczać, że po prostu skończyły się wyprodukowane zapasy. A czy wyprodukuje je znowu? Tego póki co nie wiadomo. Warto też dodać, że nie we wszystkich krajach Nvidia ma swój sklep - bezpośrednio od producenta nie mogą nabyć karty mieszkańcy takich krajów, jak Belgia, Dania czy Norwegia. Na stronach tych krajów są natomiast przekierowania do sklepów zewnętrznych, które oferują karty w cenach wyższych, niż wynoszą referencyjne.

Źródło: VideoCardz