RTX 30 w wersji Diablo 2 Resurrected

Prawdziwy miłośnik Diablo nie powinien przejść koło takiej oferty obojętnie!

Karty RTX 30 i Diablo 2 Resurrected to dwa bardzo gorące tematy tego roku. Południowokoreański Emtek postanowił połączyć je w jedno i zaprezentował karty graficzne w klimacie kultowego hack'n'slasha. Są to wersje RTX 3060 oraz RTX 3070 Ti. Choć nie podano, czy mamy tu do czynienia z edycjami LHR, wątpliwe jest, aby było inaczej. RTX 3060 to model oparty na Storm X Dual OC - ma dwa wiatraczki i pomarańczowe podświetlenie LED. To barwa domyślna, którą można zmienić. Taktowanie wynosi tu 1837 MHz, a TDP to 180 W.

Foto: EMTEK

W przypadku RTX 3070 Ti (pierwsze zdjęcie) specyfikacja nie została jeszcze podana, ale widzimy design zgodny z RTX 3060. Nie wiemy także, czy wraz z kartami będzie dołączana w zestawie sama gra. Poza samą prezentacją istnienia tych dwóch modeli nie dowiedzieliśmy się niczego więcej. Dlatego zarówno ceny, jak i data rynkowego debiutu tych kart pozostają nieznane. Jeśli jesteś miłośnikiem Diablo - warto śledzić kolejne doniesienia na ten temat.

Źródło: VideoCardz