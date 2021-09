RTX 30 - wyciekła specyfikacja rodziny Super. Czy prawdziwa?

Nvidia planuje rywali dla Intel Arc?

Karty RTX 30 mają za sobą długą historię - głównie związaną z problemami z ich dostępnością oraz często zabójczymi cenami w sklepach. Jednak Nvidia - choć już podobno planuje modele RTX 40 - nie odpuszcza tematu i wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego roku cała rodzina RTX 30 powróci w edycji Super. Tak donosi wiarygodne źródło informacji - użytkownik Twittera o pseudonimie kopite7kimi. Podaje on nawet podstawowe informacje dotyczące tych układów graficznych. Mają prezentować się następująco:

RTX 3090S - 10752 rdzeni CUDA, pamięć 24 GB G6X

RTX 3080S - 8960 rdzeni CUDA, pamięć 12 GB G6X

RTX 3070S - 5888 rdzeni CUDA, pamięć 8 GB G6X

RTX 3060S - 5632 rdzeni CUDA, pamięć 12 GB G6

Jeśli wierzyć przeciekowi, RTX 3090 Super ma korzystać z procesora GA102. Liczba rdzeni CUDA jest o 250 większa niż w przypadku zwykłego RTX 3090. Choć ilość pamięci jest taka sama, nowe rozwiązania sprawią, że przepustowość podskoczy do 20 Gbps, a równocześnie zasilanie wzrośnie o ponad 50 W, czyli będzie wynosić ponad 400 W. Porównanie modeli z przecieku i obecnych wygląda następująco:

Pamiętajmy jednak, że to tylko przeciek. Co prawda Nvidia nie zaprzecza, że pracuje nad wersjami Super, jednak nie udziela na ten temat żadnych informacji. Zapewne takie pojawią się, gdy układy będą gotowe. Ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

