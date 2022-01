RTX 3050 8GB - oto wszystkie znane warianty

RTX 3050 to najnowsza propozycja firmy Nvidia. Zaraz po prezentacji karty partnerzy producenta zaczęli zapowiadać swoje warianty. Oto one.

GeForce RTX 3050 jest pierwszą kartą graficzną klasy 50 przeznaczoną dla komputerów stacjonarnych, która jest w stanie obsłużyć najnowsze gry wykorzystujące ray tracing przy ponad 60 klatkach na sekundę. Karty RTX 3050, wyposażone w 8 GB pamięci GDDR6, będą dostępne od 27 stycznia u partnerów firmy NVIDIA na całym świecie w cenach rozpoczynających się od 1 359 zł. A jakie to karty i jacy partnerzy? Oto pełna lista ogłoszonych jak dotąd układów. Nie mamy wszystkich informacji na ich temat, ale co wiemy - prezentujemy.

Asus - producent zaprezentuje trzy warianty w liniach ROG Strix, Dual oraz Phoenix. ROG Strix będzie flagowcem z trzema wiatraczkami, czarno-srebrną kolorystyką oraz paskiem RGB. Dostępne złącza to 2 x HDMI 2.1 oraz 3 x DisplayPort 1.4a. Model Phoenix to jeden wiatraczek i ciemno-matowe wykończenie. Karta ta będzie przyjazna dla overclockerów i umożliwi samodzielne podkręcania zegara. Złącza to 1 x HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a. Ostatnia karta, Asus RTX 3050 Dual, to dwa wiatraczaki, matowe wykończenie i pasek RGB na górze karty. Złącza takie same jak w Phoenix.

Zobacz również:

Foto: PNY

PNY - ten producent również planuje trzy modele: dwa Revel oraz jeden Uprising. Linia Revel to model z jednym oraz dwoma wiatraczkami, Uprising - dwa wiatraczki. Uprising utrzymany jest w ciemno-srebrnej kolorystyce, zajmuje dwa sloty, oferuje jedno złącze HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Dwa kolejne modele to PNY RTX 3050 Revel EPIC-X oraz PNY RTX 3050 Revel EPIC-X. Ten pierwszy przypomina kolorystycznie Uprising, jednak jest od niego o cal krótsza. Oba modele Revel mają kolorystykę czarną, przełamywaną przez czerwone logo producenta na środku wiatraczków.

Foto: Zotac

Zotac - model Twin Edge ukaże się w dwóch wariantach: zwykłym oraz OC. Długość obu to 8,8", każdy ma dwa wiatraczki. Karty mają taką samą specyfikację: jedno złącze 8-pin, jeden interfejs HDMI 2.1, trzy złącza DisplayPort 1.4a. W modelu OC taktowanie to 1807 MHz, w standardowym wynosi 1777 MHz.

Foto: Colorful

Colorful - producent zapowiedział trzy modele: 3050 NB, 3050 Ultra W OC oraz 3050 Ultra W Duo. Flagowiec to Ultra W OC. Dominuje kolorystyka biała, przełamywana akcentami błękitnymi i purpurowymi oraz dodatkami żółtego. Mamy tu trzy wiatraczki - dwa 90 mm, jeden 80 mm w środku. Ultra W Duo to dwa wiatraczki. Model 3050 NB to potrójne chłodzenie i ciemna kolorystyka. Wszystkie układy mają jedno złącze HDMI i trzy DisplayPort.

EVGA - tu możemy oczekiwać dwóch wariantów: XC oraz XC Black. Oba mają dwa wiatraczki, a różni je obecność w pierwszy tylnej płytki. Żadnych szczegółów, niestety, póki co nie znamy.

Foto: Gigabyte

Gigabyte zapowiada trzy warianty: RTX 3050 Gaming OC, Eagle oraz Eagle OC. Pierwszy to trzy wiatraczki - dwa kręcą się w przeciwną stronę, niż trzeci. Ma to lepiej wpływać na strumienie powietrza, czyniąc je bardziej wydajnymi. Karty są utrzymane w kolorystyce srebrno-czarnej, którą przełamuje białe logo producenta i diody LED. Modele Eagle to dwa wiatraczki. Przeznaczone są na średnią półkę cenową. Mają długość 8,3". Niestety, niczego o nich na razie nie wiemy poza tym, że mają dwa złącza DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Gaming OC ma także trzy DP oraz dwa HDMI 2.1.

Źródło: Tom's Hardware