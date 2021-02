RTX 3060 - Nvidia ujawnia kolejne szczegóły specyfikacji

Na tydzień przed premierą kart RTX 3060 Nvidia podzieliła się ze światem kolejnymi informacjami na temat ich specyfikacji.

Ostatnio o kartach Nvidia GeForce RTX 3060 piszemy dużo, ponieważ budzą one olbrzymie zainteresowanie na całym świecie. Będą z pewnością jednym z najbardziej pożądanych produktów w 2021 roku. Producent, czyli firma Nvidia, zaktualizowała właśnie swoją oficjalną stronę karty, ujawniając więcej szczegółów technicznych podzespołu. Jedno, co się nie zmieniło, to cena referencyjna, która nadal wynosi 1599 złotych. A czego nowego się dowiedzieliśmy?

Po pierwsze - karty graficzne RTX 3060 będą w stanie obsłużyć do 12GB pamięci DDR6 na szynie 192-bit. Wydane wcześniej 3060 Ti obsługują do 8GB na szynie 256-bit. RTX 3060 wykorzystuje 3548 rdzeni, a jego podstawowe taktowanie to 1,320 MHZ. W trybie turbo wzrasta to do 1,780 MHz. Podstawowe jest mniejsze, niż w Ti, ale wyższe w trybie turbo. Niestety, nie podano nic na temat rdzeni RT oraz Tensor, jednak według przecieków ih liczba to odpowiednio 28 i 112. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc, mamy tu 170W, co wymaga zasilania 550W, czyli 50W mniej, niż RTX 3060 Ti.

Na tym na razie koniec, jednak do dnia premiery z pewnością pojawią się dalsze informacje. A ta nastąpi już 25 lutego.

Źródło: TechSpot