RTX 3060 Phoenix - Asus prezentuje kartę graficzną z jednym wiatrakiem

Kolejny wariant RTX 3060 jest większym modelem, zajmującym 2,5 slotu. Jak wygląda jego specyfikacja i ile kosztuje?

ASUS Phoenix to karta graficzna z jednym dużym wiatrakiem. Nie jest to pierwsza taka "jedynka" - wcześniej rozwiązanie tego typu pojawiło się w kartach Turbo. Ten wariant GeForce RTX 3060 mierzy sobie 20 x 12,3 x 3,8 cm, czyli jest zauważalnie większy od DUAL - 17,7 x 12,8 x 5,1 cm. Jego kod to PH-RTX3060-12G. Częstotliwość taktowania jest taka sama, jak w kartach referencyjnych, czyli 1320 MHz, ale Asus dodał swoje rozwiązania do procesora graficznego i dzięki temu w trybie boost częstotliwość wzrasta do 1807 MHz.

GeForce Phoenix ma design płyty taki sam, jak DUAL - mamy tu trzy porty DisplayPort i jedno wejście HDMI. Za zasilanie odpowiada jedno 8-pinowe złącze. Nowa karta graficzna już pojawiła się w przedsprzedaży u kilku dystrybutorów na świecie. Jej cena wynosi 612 dolarów, czyli ok. 2140 zł. Sam Asus nie podał jednak oficjalnej daty jej debiutu rynkowego.

Źródło: VideoCardz