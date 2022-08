RTX 3070 Ti - sprawdzamy, gdzie kupisz w Polsce i za ile? [01.08.2022]

10 czerwca na rynek wkroczyła karta graficzna GeForce RTX 3070 Ti. Jaka jest jej dostępność w polskich sklepach?

GeForce RTX 3070 Ti to model z blokadą kopania kryptowalut (LHR), który zalicza się do bardzo solidnych średniaków. Z jego zakupu powinni być zadowoleni zarówno twórcy treści, jak i gracze - wydajność jest wystarczająca, aby wszystko działało płynnie. Za jaką kwotę nabędziesz ten układ w Polsce? Pytamy sklepów tuż przed premierą, a w ciągu kolejnych dni będziemy aktualizować ten wpis, aby można było znaleźć najlepszą ofertę.

30 maja 2022 roku ceny większości kart w sklepach idą w dół - na przykład dwa modele w Komputroniku potaniały o 500 złotych. Są także mniejsze obnożki - od 50 do 200 złotych. Jedyna podwyżka - i to wręcz kolosalna - ma miejsce przy karcie Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro OC 8GB GDDR6X. W sklepie Morele.net jej cena skoczyła z 4399 zł na 6999 zł. Ale to wyjątek. Ogólnie podsumowując - ceny za RTX-y są coraz przyjaźniejsze.

7 czerwca w cenach widzimy nadal spadki, aczkolwiek mniejsze, niż przed tygodniem. Kilka zwracajacych uwagę to: Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti AORUS MASTER 8GB z 4949 zł na 3799 zł, Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro OC 8GB GDDR6X (NED307T019P2-1046A) z 6999 zł na 4013,19 zł, Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock 8GB GDDR6X (NED307T019P2-1047G) - z 4949 zł na 4349 zł oraz PNY GeForce RTX 3070 Ti Gaming UPRISING 8GB GDDR6X - z 4199 zł na 3899 zł.

13 czerwca większych zmian nie ma. Pojawiło się nieco obniżek, z czego najbardziej spektakularny jest spadek Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro OC 8GB GDDR6X (NED307T019P2-1046A) w sklepie Morele.net: z 6999 zł na 3999 zł.

20 czerwca to lekkie zwiększenie cen wybranych modeli. Mocno podskoczył koszt Asus Rog Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC 8GB GDDR6X- z 4099 zł na 4924,26 zł, ale to jedyny wyjątek. Podwyżki mają przeważnie wielkość 100-200 zł. Tydzień później nadal obserwujemy wzrost cen, ale jest także jeden efektowny spadek - Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8GB GDDR6X 256bit - z 4699 zł na 3699 zł.

Na początu sierpnia można zaobserwować lekkie zwyżki i obnożki cen wybranych modeli - od 100 do 300 złotych. Najbardziej podrożała karta

PNY GeForce RTX3070 Ti XLR8 Gaming Revel 8GB GDDR6 (VCG3070T8TFXPPB) - z 3599 zł na 5526,19 zł, potaniały zauważalnie ZOTAC GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo 8GB - z 4699 zł na 4199 zł oraz Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro 8GB - z 4249 zł na 3799 zł.

Komputronik

01.08.2022

07.07.2022

27.06.2022

20.06.2022

Morele

01.08.2022

07.07.2022

27.06.2022

20.06.2022

RTV Euro AGD

01.08.2022

07.07.2022

27.06.2022

20.06.2022

X-Kom

01.08.2022

07.07.2022

27.06.2022

20.06.2022