RTX 3070 Ti - sprawdzamy, gdzie kupisz w Polsce i za ile? [AKTUALIZACJA]

10 czerwca na rynek wkroczyła karta graficzna GeForce RTX 3070 Ti. Jaka jest jej dostępność w polskich sklepach?

Spis treści

GeForce RTX 3070 Ti to model z blokadą kopania kryptowalut (LHR), który zalicza się do bardzo solidnych średniaków. Z jego zakupu powinni być zadowoleni zarówno twórcy treści, jak i gracze - wydajność jest wystarczająca, aby wszystko działało płynnie. Za jaką kwotę nabędziesz ten układ w Polsce? Pytamy sklepów tuż przed premierą, a w ciągu kolejnych dni będziemy aktualizować ten wpis, aby można było znaleźć najlepszą ofertę.

30 maja 2022 roku ceny większości kart w sklepach idą w dół - na przykład dwa modele w Komputroniku potaniały o 500 złotych. Są także mniejsze obnożki - od 50 do 200 złotych. Jedyna podwyżka - i to wręcz kolosalna - ma miejsce przy karcie Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro OC 8GB GDDR6X. W sklepie Morele.net jej cena skoczyła z 4399 zł na 6999 zł. Ale to wyjątek. Ogólnie podsumowując - ceny za RTX-y są coraz przyjaźniejsze.

Komputronik

30.05.2022

23.05.2022

16.05.2022

12.05.2022

Morele

30.05.2022

23.05.2022

16.05.2022

12.05.2022

09.05.2022

RTV Euro AGD

30.05.2022

23.05.2022

16.05.2022

12.05.2022

09.05.2022

X-Kom

30.05.2022

23.05.2022

16.05.2022

12.05.2022

02-09.05.2022

Ceny bez zmian

28.04.2022

25.04.2022

19.04.2022

KFA2 GeForce RTX 3070 Ti 1-Click OC 8GB GDDR6X - 4399 zł