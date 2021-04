RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti - nowe informacje o datach premier

Nowe karty graficzne Nvidii mogą nieco poprawić sytuację na rynku. A kiedy się ich spodziewać?

Przeciek pochodzi z witryny HKEPC, która już wcześniej podawała, że karta GeForce RTX 3080 Ti trafi na rynek w maju, zaś jej cena referencyjna to 999 dolarów, czyli ponad 3,7 tys. zł. Teraz dowiadujemy się z niej, że nastąpi to dokładnie pod koniec nadchodzącego miesiąca, czyli 25 maja. Przeciek pochodzi od niewymienionego z nazwy, tajwańskiego producenta, który dzień po premierze wprowadzi na rynek swój wariant 3080 Ti.

A co z RTX 3070 Ti? Tutaj daty nie podano - mogliśmy się jedynie dowiedzieć, że nastąpi to na początku czerwca, czyli do dwóch tygodni po premierze "osiemdziesiątki". Oczywiście trzeba zaczekać na potwierdzenie tych informacji przez samą Nvidię. Obie karty mają mieć w firmware zapowiedzianą przez producenta blokadę przeciwko kopaniu kryptowalut.

Specyfikacja serii RTX 3000 będzie prezentować się następująco:

Pozostaje tylko pytanie, czy Nvidia przygotuje wystarczająco dużo modeli, aby zaspokoić potrzeby rynku?

Źródło: Neowin