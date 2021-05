RTX 3080 Ti od Gigabyte z 12 GB pamięci

Przeciek potwierdza, że Gigabyte przygotował swoją wersję karty RTX 3080 Ti będzie z 12 GB pamięci. Czy zaskoczy nas czymś jeszcze?

W sieci pojawiło zdjęcie spakowanej karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti, ujawnione przez użytkownika Twittera Moore's Law is Dead. Oznacza to, że karta znajduje się już w centrach dystrybucyjnych, skąd zostanie rozesłana po całym świecie do sprzedawców. Gigabyte jest jednym z głównych partnerów Nvidii, który szykuje różne wersje kart graficznych - w tym AORUS Master oraz Extreme, a także Gaming, Vision o Eagle. Zdjęcie prezentuje nam model Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC z 12 GB pamięci. Przypomnę - model referencyjny ma jej 10 GB.

Co poza tym? NVIDIA RTX 3080 Ti korzysta z procesora graficznego GA102 z 1024 rdzeniami CUDA. Mamy zatem do czynienia z wersją mocniejszą od zwykłego RTX 3080, ale również i model bez Ti w nazwie znajdzie się w portfolio Gigabyte. A ja przypomnę, że oficjalna prezentacja RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti nastąpi dopiero 31 maja, zaś do sprzedaży wejdą w pierwszej połowie czerwca.

Źródło: VideoCardz