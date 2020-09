RTX 3080 po pierwszych testach w benchmarkach, jak się spisuje?

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 trafiła w ręce pierwszych testerów, którzy opublikowali wyniki jej wydajności. Jak prezentują się one na tle starszych modeli? Będziecie zaskoczeni.

Na początku września Nvidia zaprezentowała nową generację swoich kart graficznych. Seria 3000 składa się na razie z modeli GeForce RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090. Wciąż obowiązujący zakaz publikacji wyników uzyskiwanych przy pomocy owych kart nie powstrzymał licznych testerów przed dobraniem się do RTX-a 3080.

Serwis VideoCardz.com zebrał i opublikował pierwsze wyniki testów wydajności karty GeForce RTX 3080. Czy nowa generacja sprosta naszym oczekiwaniom i buńczucznym zapowiedziom twórców?

RTX 3080 – testy syntetyczne

Jak wynika z opublikowanych wyników, RTX 3080 jest średnio o 24% szybszy od RTX 2080 Ti, 37% szybszy od RTX 2080 SUPER, 45% od RTX 2070 SUPER i aż 50% wydajniejszy od RTX 2060 SUPER. Największą różnicę pomiędzy przedstawicielem nowej generacji a starszymi modelami, dało się odczuć przy rozdzielczości wyższej niż FullHD. Oznacz to, że RTX 3080 jest wręcz stworzony dla posiadaczy monitorów 4K.

RTX 3080 w testach syntetycznych (fot: VideoCardz.com)

RTX 3080 – testy w grach

Testerzy zdecydowali się sprawdzić wydajność RTX 3080 również w wybranych grach. Wybór w tym wypadku padł na Shadow of the Tomb Raider i Far Cry New Dawn. Co zaskakujące, tutaj różnice pomiędzy nowa a starą generacją są w niektórych przypadkach znikome. Zresztą zobaczcie sami.

RTX 3080 testy wydajności w FarCry New Dawn (fot: VideoCardz.com)

W przypadku najwyższych ustawień graficznych w rozdzielczości FullHD podczas testów w Far Cry New Dawn zaobserwowano zaledwie 2% przewagę RTX 3080 nad RTX 2080 Ti. Także tutaj realne korzyści z posiadania karty graficznej nowej generacji od Nvidii uwidaczniają się dopiero przy rozdzielczości 4K. Wówczas różnice w wydajności wynoszą już 19%.

W przypadku gry Shadow of the Tomb Raider, która wspiera takie technologie jak: Nvidia RTX i DLSS, dysproporcje w ogólnej wydajności zauważymy znacznie szybciej. W zależności od wybranych ustawień i rozdzielczości, różnice pomiędzy RTX 3080 a RTX 2080 Ti wahają się od 25% do 18%.

RTX 3080 testy wydajności w Shadow of the Romb Raider (fot: VideoCardz.com)

RTX 3080 - jest moc, ale...

RTX 3080 charakteryzuje się znaczną różnicą w wydajności w porównaniu do serii 2000. Czy jednak jest to tak zapowiadana przez twórców "rewolucja"? Z ostatecznym werdyktem będziemy musieli się jeszcze wstrzymać. Przed nami wiele testów, które pozwolą nam lepiej ocenić realną przewagę nowej generacji nad starszymi modelami.

