RTX 3080 przez internet. Oto nowe GeForce NOW

Marzy Ci się karta graficzna RTX 3080? Nvidia zaoferuje Ci ją online.

Usługa GeForce NOW to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają mocnego sprzętu, a chcą bawić się przy nowych grach w najlepszej jakości ustawieniach. Już w chwili obecnej można korzystać z ponad 1000 tytułów, a teraz rozgrywka będzie jeszcze lepsza - w czym zasługa nowych serwerów SuperPOD. Jak informuje Nvidia, "każdy z nich składa się z ponad 1000 procesorów graficznych, które zapewniają w sumie ponad 39 petaflopów mocy graficznej. Każda instancja to 35 teraflopów wydajności, czyli niemal 3x więcej niż oferuje Xbox Series X". Zyskują dzięki temu wydajność na poziomie karty graficznej GeForce RTX 3080.

Foto: Nvidia

Usługa będzie dostępna w ramach nowej subskrypcji - nazwanej po prostu RTX 3080 - i ma być to odczuwalny skok jakościowy dla subskrybentów. Da najwyższy możliwy poziom rozdzielczości w połączeniu z bardzo wysoką liczbą klatek na sekundę. Założyciel i prezes firmy NVIDIA, Jensen Huang, komentuje:

Gry komputerowe od lat ciągle się rozwijają, ponieważ nowe technologie umożliwiają uzyskać graczom coraz to nowe doświadczenia. Gatunków gier jest więcej niż kiedykolwiek. W grach wideo coraz bardziej zacierają się granice między rozrywką, sportem, sztuką i życiem towarzyskim. Kontynuując rozwój najbardziej zaawansowanych technik do gier dzięki kartom graficznym GeForce RTX, ostatnią dekadę poświęciliśmy na udoskonalanie i rozszerzanie możliwości gier w chmurze GeForce NOW, aby zapewnić najlepszą platformę do gier każdemu, kto posiada komputer. Jestem zachwycony mogąc zaprezentować naszą drugą generację GeForce NOW SuperPOD - to ogromny skok naprzód.

Użytkownicy GeForce NOW korzystający z planów Founders i Priority mogą już składać przedpremierowe zamówienia na subskrypcję RTX 3080. W Europie będzie on dostępny w grudniu, podczas gdy w Ameryce Północnej miesiąc wcześniej. Sześciomiesięczny dostęp do usługi kosztuje 490 złotych. Umożliwia sesje trwające do 8 godzin i jakość zabawy 1440p przy 120 klatkach na sekundę. Zapisać można się na tej stronie.

Zobacz również:

Źródło: Nvidia