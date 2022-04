RTX 3090 Ti z przepustowością pamięci powyżej 1,1 TB/s

Jaką przepustowość pamięci może osiągnąć karta NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti? Sprawdził to serwis TweakTown.

Serwis TweakTown sprawdził cztery karty NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: ASUS ROG Strix LC, MSI Suprim X, EVGA FTW3 Ultra i Zotac Amp Extreme. Producenci podali w specyfikacjach, że urządzenia działają z prędkością pamięci 21 Gb/s, jednak powszechnie wiadomo, że możliwe jest uzyskanie znacznie wyższych wartości po zwiększeniu taktowania. Testerzy podnieśli zegar do 1538 MHz, przez co osiągnęli efektywną szybkość pamięci równą 24,6 Gb/s. Dało to całkowitą przepustowość rzędu 1181 GB/s.

Następnie efektywność testowanych kart sprawdzono pod kątem wydajności w wydobyciu kryptowaluty Ethereum. Okazało się, że osiągnięcie prędkości pamięci powyżej 24 Gb/s oznacza w przypadku karty MSI Suprim X wzrost „górniczej” wydajności o prawie 25% w porównaniu do RTX 3090 Ti z fabrycznymi ustawieniami. Niedługo na rynku ma pojawić się karta GeForce RTX 4090, która prawdopodobnie też będzie miała w specyfikacji prędkość pamięci 21 Gb/s. Czy ten sprzęt da się tak podkręcić, że osiągnie przepustowość 1,2 Gb/s? Zobaczymy.

