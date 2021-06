RTX 3090 w edycji specjalnej - cena również specjalna. Czytaj: duża

Kudan RTX 3090 to karta graficzna w limitowanej edycji 1000 sztuk. Czy coś poza tym uzsadnia jej kolosalną cenę?

Colorful to popularny producent kart graficznych, który ma swoje warianty wszystkich modeli RTX 30. Najnowszy, czyli tytułowy Kudan RTX 3090 to oferta wyjątkowa. Jeśli chcesz go nabyć, musisz wyłożyć dokładnie 4999 USD, czyli ponad 19 tysięcy złotych! Dostępna jest w limitowanej edycji 1000 egzemplarzy. Od oryginalnej odróżnia ją bardziej zaawansowany system chłodzenia, pozwalający na osiągnięcie większej wydajności od zwykłej RTX 3090.

Kudan pracuje z częstotliwością 1395 MHz, co wzrasta do 1695 MHz w trybie boost, ale wystarczy raz nacisnąć przycisk, aby włączyć podkręcanie i mamy 1860 MHz. Hybrydowy system chłodzenia korzysta z powietrza oraz cieczy, co znacznie schładza rozgrzany podzespół. Colofrul wprowadził tu potrójny radiator Storm Chaser z wiatraczkami 90 mm i ciepłowodami 6 mm. Karta podłączana jest za pomocą trzech 8-pinowych złącz, zaś jej zapotrzebowanie na moc wynosi 350 - 370 W. Po podkręceniu 42-450 W, a maksymalnie - 500 W.

Kudan RTX 3090 można w pełni spersonalizować - ma wyświetlacz LCD (60 Hz) do monitorowania parametrów w czasie rzeczywistym. Można go obrócić o 90 stopni w celu pionowego montażu karty. Oczywiście można także w pełni zmienić oświetlenie RGB LED, które oferuje kilkadziesiąt domyślnych trybów świecenia. Ale czy to wszystko uzasadnia tak wysoką cenę?

Źródło: Techspot