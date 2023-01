RTX 4070 TI od KFA2 - Chłodno, cicho i tanio?

Po wczorajszej dość nieoczekiwanej zapowiedzi RTX 4070 TI, pierwsi producenci prezentują już swoje karty graficzne.

Spis treści

KFA2 ogłasza wprowadzenie na rynek nowych kart graficznych GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer, SG i ST wyposażonych w 12 GB pamięci GDDR6X obsługiwanej przez 192-bitowy interfejs, 7680 rdzeni CUDA i oferujących częstotliwość taktowania do 2685 MHz (OC 1-Click). GeForce RTX 4070 Ti poszerza tym samym gamę kart graficznych dla graczy i entuzjastów z serii GeForce RTX 4000.

GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer

GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer to pierwsza karta graficzna KFA2 EX Gamer z serii GeForce RTX 40, napędzanej ultrawydajną architekturą Ada Lovelace. Ta zapewnia obsługę technik NVIDIA DLSS3 i pełnego ray tracingu, a za sprawą dedykowanego oprogramowania KFA2 Xtreme Tuner Plus oferuje jednocześnie taktowanie zegara OC 1-Click do 2625 MHz. Jeśli chodzi o konstrukcję zasilania i wydajność, karta GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer wykorzystuje najnowsze 16-pinowe złącze PCIe Gen5, które jest w stanie dostarczyć więcej mocy i odblokować większy potencjał podkręcania.

Aby jeszcze bardziej podnieść skuteczność chłodzenia i wydajność, GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer został ulepszony za pomocą aerodynamicznej osłony oraz otrzymał poprawiony układ chłodzenia Tri-WINGS wykorzystujący wentylatory WINGS 2.0. Dzięki temu całkowity przepływ powietrza, ciśnienie powietrza i redukcja bloków powietrznych są zwiększone odpowiednio o 25%, 15% i 50%, co podnosi efektywność rozpraszania ciepła. Co więcej, ponieważ nowe wentylatory wykorzystują wytrzymałe podwójne łożyska kulkowe, ich szacowana żywotność została wydłużona o 67%, co pozwala kartom graficznym na dłuższą pracę bez obaw o trwałość.

KFA2 wprowadzi na rynek kartę GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer w czarnym, białym i różowym kolorze, umożliwiając entuzjastom personalizację platformy. Dodatkowo karty będą wyposażone w panel boczny z podświetleniem ARGB, który można dostosować za pomocą oprogramowania Xtreme Tuner Plus.

GeForce RTX 4070 Ti SG i ST Edition

Równolegle na rynek trafią także karty GeForce RTX 4070 Ti SG i ST, oferujące wyjątkową wydajność, efektywne chłodzenie, oryginalne wzornictwo, a nawet efektowne podświetlenie ARGB (w wersji SG). Obie karty graficzne GeForce RTX 4070 Ti są wyposażone w 12 GB pamięci GDDR6X ze 192-bitowym interfejsem i 7680 rdzeni CUDA, ale jeśli chodzi o taktowanie w trybie Boost, GeForce RTX 4070 Ti SG oferuje jeszcze bardziej imponujące prędkości, dochodzące do 2685 MHz, a to dzięki prostemu podkręcaniu OC 1-Click dostępnemu za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania KFA2 Xtreme Tuner Plus.

Karty wykorzystują innowacyjne wentylatory WINGS 2.0 do optymalizacji przepływu powietrza, dodatkowo maksymalizując wydajność chłodzenia dzięki powiększonemu 92-milimetrowemu wentylatorowi 1-Clip Booster 2.0 (ten dodatkowy wentylator będzie dostępny tylko dla serii SG i ST).

GeForce RTX 4070 Ti SG będzie oferowany czarnym i białym kolorze, a GeForce RTX 4070 Ti ST tylko w czarnym.