RTX 4070 - data premiery, plotki, przecieki, cena [04.04.2023]

Najnowsza karta z rodziny GeForce zadebiutuje prawdopodobnie w kwietniu. Zobacz, co wiemy na jej temat.

Spis treści

RTX 4070 - co wiemy na pewno?

Karta GeForce RTX 4070 to kolejny przedstawiciel rodziny RTX 40 - po RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070 Ti, które już znajdują się w sprzedaży. Ma być następcą RTX 3070 w architekturze Ampere. Model ten zadebiutował w październiku 2020 roku, a potem, w maju 2021 roku, doczekał się drugiej wersji - LHR. Będzie to grafika przeznaczona dla graczy, ale - w przeciwieństwie do wymienionych - jej cena ma być bardziej przystępna od wyższych numerycznie propozycji.

Data premiery

Według najnowszych informacji, premiera RTX 4070 ma mieć miejsce w kwietniu, a więc można spodziewać się jej w trakcie kolejnych tygodni. Sama Nvidia nie podała jednak żadnej konkretnej daty, więc nie jest to informacja na 100% pewna. Może zatem okazać się, że model ten trafi na rynek dopiero w maju albo nawet później. Jednak najnowszy przeciek, opublikowany na portalu VideoCardz, podaje nam datę 13 kwietnia 2023 jako pewną datę debiutu układu.

Zobacz również:

RTX 4070 - możliwości i wydajność

Plotki i przecieki podają nam, że RTX 4070 będzie wykonany w mikroarchitekturze Ada Lovelace 4nm, co jest raczej oczywiste. Ma mieć 46 procesorów streamujacych, 5888 rdzeni CUDA, taktowanie podstawowe 1920 MHz, a maksymalne 2475 MHz oraz obsługiwać 12 GB pamięci GDDR6X za pośrednictwem szyny 192-bit, co pozwoli na przepustowość 21 Gbps. TDP ma wynosić 200 W, co jest aż o 85 W mniejsze w porównaniu do RTX 4070 Ti.

W sieci opublikowany został benchmark karty, wykonany w towarzystwie procesora Core i9-13900K na płycie ASRock Z790 Taichi Carrara z pamięcią 12GB. Rezultaty w Geekbench to 202437 punktów w teście CUDA oraz 177594 w OpenCL. Co oznaczają? RTX 4070 Ti w tym samym teście OpenCL miał 219504 pkt. Lepsze były także dwie starsze karty - RTX 3080 Ti (201449) oraz RTX 3080 (181140). Jednak są to testy syntetyczne i na właściwe rezultaty należy zaczekać, aż zostaną przetestowane w praktyce, czyli podczas gier.

Cena

Wedle przecieków, cena RTX 4070 w dniu premiery ma wynosić 599 USD, czyli ok. 2,6 tys. zł. W jakiej jednak cenie zaoferują nam ten układ polscy dostawcy - tego nie wiemy.

Tekst ten będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji na temat nowej karty Nvidia.

Źródło: VideoCardz, WCCF Tech