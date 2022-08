RTX 4070 mocne jak RTX 3090 Ti. Strach myśleć, co może 4090

Wyciekły specyfikacje dwóch kart graficznych z nowej rodziny RTX 40. Jak się okazuje, zostawią daleko w tyle obecnych królów rynku.

Potwierdza się, że karty graficzne nowej generacji Nvidii mogą zaoferować nawet dwukrotnie wyższą wydajność niż seria RTX 3000. W sieci pojawiły się kolejne przecieki dotyczące dwóch modeli z linii RTX 4000. Zaczynamy najpierw od RTX 4070, który ma być kartą ze średniej półki cenowej, aczkolwiek specyfikacja wskazuje na to, że pobije obecnego flagowca, czyli RTX 3090 Ti.

Przeciek wyszedł od użytkownika Twittera Kopite7kimi, który stanowi sprawdzone źródło. Wg niego RTX 4070 używać będzie PG141-SKU331, a na pokładzie znajdzie się 7680 rdzeni CUDA lub 60 SM (Streaming Multiprocessors), 30 miliiardów tranzystorów oraz do 160 ROP. Układ ma być wyposażony w 40 MB pamięci cache L2, a także 12 GB pamięci GDDR6X z przepustowością 504 GB/s na szynie 192-bit. Zwraca uwagę TDP, które wynosi obecnie 400, podczas gdy RTX 3090 Ti to 450 W. Kopite7kimi podał także, że karta graficzna uzyskała w benchmarku Time Spy wynik ponad 11 tys. punktów, czyli bardzo blisko, jak RTX 3090 Ti (Founders Edition).

Fot.: Nvidia

Drugi przeciek dotyczy GeForce RTX 4080. Pochodzi z tego samego źródła i mówi nam, że tutaj możemy spodziewać się 9728 rdzeni (76 SM), 16 GB pamięci GDDR6X oraz TBP wynoszącego 420 W. Tu ma być aż 64 MB pamięci cache L2 oraz do 224 ROP. Taktowanie nie zostało podane, ale ponieważ układ powstaje w procesie TSMC 4N, można spodziewać 2,0-3,0 GHz. Wykorzystany zostanie proces litograficzny 5 nm, a ilość pamięci to 16 GB GDDR6X. Przepustowość na szynie 256-bit wyniesie 21 Gbps, czyli 672 GB/s.

Ogólnie karty prezentują się bardzo mocno, co jednak nie może dziwić nikogo, kto obserwuje różnice pomiędzy kolejnymi generacjami. Zarówno gracze, jak i osoby potrzebujące mocnych kart graficznych do takich czynności, jak np. obróbka grafiki czy materiałów wideo, mają na co czekać.

Źródło: TechSpot, WCCF Tech, Kopite7kimi (Twitter)