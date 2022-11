RTX 4080 został na weekend… zatem pora na Call Of Duty!

Rzadko się zdarza, aby przedpremierowe karty graficzne zostawały po testach na dłużej niż kilka dni. Tym razem jednak miałem szczęście, ponieważ karta od KFA2 trafiła do mnie tuż przed długim weekendem. Nie mogłem się powstrzymać, żeby po skończeniu testów redakcyjnych tak mocna karta graficzna się marnowała w kartonie, czekając na odsyłkę.

Cóż - długo siebie nie musiałem przekonywać i już w piątek po południu karta trafiła do mojego prywatnego komputera, zastępując RTX 3080 10 GB. Na szczęście już jakiś czas temu wyposażyłem prywatną skrzynkę w złączki Quick Disckonect, umożliwiającymi szybkie wypięcie GPU chłodzonego cieczą.

KFA2 RTX 4080 już w obudowie || Fot. Dominik Kujawski/PCWrold.pl

Pełna konfiguracja mojego prawie że 5-letniego peceta może już nie imponuje, ale to wciąż wydajna maszyna, która radzi sobie z codziennymi zadaniami, związanymi z pracą w redakcji czy wieczorną rozrywką.

PROCESOR : Intel Core i9-7900X

: Intel Core i9-7900X PŁYTA GŁÓWNA : Asus X299 Rampage Apex

: Asus X299 Rampage Apex RAM : PATRIOT VIPER STEEL 3733 MHz CL17

: PATRIOT VIPER STEEL 3733 MHz CL17 DYSK : Transcend 240S 500 GB, WD SN550

: Transcend 240S 500 GB, WD SN550 ZASILACZ : RM1000I 1000W

: RM1000I 1000W Obudowa : Corsair 900D

: Corsair 900D CHŁODZENIE: Custom LC RAD

Call of Duty: Warzone - w oczekiwaniu na 2.0

Pierwszym tytułem, którym sprawdziłem, było jednak nie najnowsze Modern Warfare, a starszy Warzone. Czemu? Od czasu zmiany mapy na Calderę, można powiedzieć, że prawie całkowicie porzuciłem ten tytuł. Moja rozgrywka przez ostatnie miesiące ograniczała się wyłącznie do testów redakcyjnych, w których bardziej zależy na ich powtarzalności niż na własnym, dobrym rezultacie czy zabawie. Grę ustawiłem na najwyższe ustawienia graficzne, redukując jedynie efekt ziarna. Nie korzystałem z DLSS, ponieważ już wiedziałem, że w przypadku RTX 4080, nawet podczas rozgrywki w rozdzielczości 4K, nie będę potrzebował wsparcia tej technologii SuperSamplingu. Teraz jedyne, co musiałem zrobić, to “wyłączyć” swoje przyzwyczajenia. Mogłem przecież wylądować gdziekolwiek i udać się w dowolnym wybranym przez siebie kierunku.

I choć ilość generowanych klatek była odrobinę mniejsza niż na redakcyjnej platformie testowej, to i tak RTX 4080 zapewnił mi płynną rozgrywkę w ponad 120 klatkach. Gdybym zredukował część ustawień do poziomu bardziej odpowiadającemu esportowym zmaganiom, podejrzewam, że wynik ten byłby jeszcze większy. Finalnie, po rozegraniu kilku (a może i nawet kilkunastu rund), udało się nawet zdobyć jedną wygraną, a w kilku być w pierwszej 5. Zwłaszcza ze zwycięstwa jestem bardzo zadowolony, ponieważ to moje pierwsze na mapie Caldera i to nawet z 13 fragami na koncie! Cóż... Czyżby RTX 4080 przynosił szczęście?

Pora na Modern Warfare II

Z racji na swój wiek to właśnie oryginalną serię Modern Warfare darzę największym sentymentem ze wszystkich odsłon Call of Duty. Ilość godzin rozegranych w trybach multi zarówno na PC, jak i na konsolach, dawno przekroczyła 1000 i dla własnego spokoju lepiej już nawet tej wartości nie sprawdzać. Kiedy w 2019 roku Activision zaprezentowało odświeżoną wersję MW, wiedziałem, że muszę ją kupić. Nie inaczej było w tym roku, kiedy ukazała się druga część. Już w dniu premiery pobierała się ona na mój dysk twardy. Niestety, w tym okresie debiutowała taka ilość nowego hardware, że gra musiała poczekać na swoją kolej. No i się doczekała, a pierwsze podeście do trybu kampani (ok. 1 godziny) poczyniłem jeszcze podczas kontaktu z RTX 4090 (również od KFA2). Na naszym kanale YouTube macie nawet zgrany z tego materiał.

Pozostawiony RTX 4080 na długi weekend okazał się idealnym pretekstem, by ponownie wrócić do tego tytułu. Ponownie uruchomiłem tryb dla pojedynczego gracza. Tutaj bez niespodzianek - mimo ustawienia najwyższych ustawień graficznych, średnio ponad 100 FPS. Gra wciąga i gdyby nie obowiązki domowe, pewnie byłbym w stanie skończyć fabułę za jednym podejściem.

Następnego dnia postanowiłem jednak spróbować trybu dla wielu graczy. Przecież niedługo ma wyjść odświeżona odsłona Warzone, wykorzystująca rozwiązania właśnie z tej odsłony COD’a. I cóż - znowu mnie pochłonęło na dobre kilka godzin.

Gdy miałem wyłączyć już grę i spakować kartę, w menu zauważyłem, że Modern Warfare posiada wbudowany test wydajności. Poniżej możecie zobaczyć screeny z wynikami porównujące wydajność RTX 4080, do RTX 3080.

Z racji, że tekst ten powstał już po napisaniu recenzji RTX 4080, można by zadać pytanie, czy podtrzymuję swoje spostrzeżenia? Choć karta zachwyca swoją wydajnością i kulturą pracy, to dalej uważam, że cena, jaką Nvidia ustaliła dla tego modelu jest za wysoka. Tym bardziej żałuję tej decyzji, ponieważ teraz, gdy spędziłem z nią więcej czasu, to z chęcią widziałbym ją w swojej prywatnej konfiguracji, licząc, że przyniesie mi nie tylko płynniejszą rozgrywkę, ale i więcej szczęścia w rozgrywkach sieciowych.