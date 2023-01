RTX 4090 - ile kosztują? Gdzie kupisz? [20.01.2023]

Jeśli chcesz kupić kartę graficzną z nowej linii RTX 40, pokazujemy, jakich modeli możesz oczekiwać w sklepach. Sprawdzamy, gdzie są dostępne i ile kosztują.

Ge Force RTX 40 to najnowsza, świeża linia kart graficznych od Nvidii. Zaprezentowano ją dwudziestego września i zapowiedziano ogromny skok wydajności w stosunku do poprzedniej generacji, czyli RTX 30. To świetna informacja nie tylko dla graczy, ale również twórców treści i osób zajmujących się zadaniami wymagającymi mocnego procesora obliczeniowego. W tym tekście zbieramy wszystkie informacje na temat dostępności i cen kart z rodziny oraz jej specyfikacji.

RTX 40 - Konfiguracja

W momencie pisania tego materiału wiadomo o trzech dwóch modelach: flagowcu RTX 4090 oraz dwóch wersjach RTX 4080 - z 16 i 12 GB RAM . Ich prezentacje prezentują się następująco:

RTX 4090 - GPU AD102-300-A1 , taktowanie 2235 MHz, 76 miliardów tranzystorów, 16 384 rdzenie CUDA i 24 GB szybkiej pamięci Micron GDDR6X na szynie 38-bit, TDP 450 W, wyjścia :1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a;

- GPU , taktowanie 2235 MHz, 76 miliardów tranzystorów, 16 384 rdzenie CUDA i 24 GB szybkiej pamięci Micron GDDR6X na szynie 38-bit, TDP 450 W, wyjścia :1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a; RTX 4080 16 GB - GPU AD103-300-A1 , taktowanie 2235 MHz, 45,9 miliardów tranzystorów, 8 900 rdzeni CUDA, 16 GB pamięci Micron GDDR6X nas szynie 256-bit, TDP: 320 W, wyjścia 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a;

- GPU , taktowanie 2235 MHz, 45,9 miliardów tranzystorów, 8 900 rdzeni CUDA, 16 GB pamięci Micron GDDR6X nas szynie 256-bit, TDP: 320 W, wyjścia 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a; RTX 4080 12 GB- GPU AD104-400-A1 , taktowanie 2310 MHz MHz, 35,8 miliardów tranzystorów, 8 900 rdzeni CUDA, 12 GB pamięci Micron GDDR6X na szynie 192-bit, TDP: 285 W, wyjścia 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a.

Aktualizacja

Nvidia anulowała premierę RTX 4080 12 GB.

Fot.: Gigabyte

Warianty

Jeszcze w dniu premiery szereg znanych marek zapowiedziało swoje warianty kart graficznych RTX 40. Piszemy o nich w osobnych artykułach i zajrzyj tam, aby dowiedzieć się więcej o wariantach:

Ge Force RTX 40 - ceny

Ceny referencyjne zostały podane przez Nvidię. Jednak każdy wariant może mieć swoją własną, ponieważ producenci dodają od siebie różne rozwiązania oraz marże. Nie są one jednak póki co podane. A jakie kwoty ustaliła Nvidia?

Cena za RTX 4090 to wydatek 9 399 zł, za RTX 4080 16 GB należy zapłacić 7 049 zł, a najsłabszy póki co model, czyli RTX 4080 12 GB 5299 zł.

Oficjalna data premiery

Karty RTX 4090 będą dostępne w sprzedaży od środy, 12 października, ale na obie konfiguracje RTX 4080 zaczekamy do listopada. Przedsprzedaże powinny zacząć się ok. dwóch tygodni wcześniej.

Fot.: KFA2

Ge Force RTX 40 - przedsprzedaż

Pierwszym sklepem, który udostępnił ceny nadchodzących RTX 4090 jest ProShop. W jego ofercie pojawiły się już pierwsze modele najmocniejszego GPU bazującego na rdzeniach Ada Lovalace. Niestety nie mamy dobrych informacji. "Najtańszy" RTX 4090 od MSI, został wyceniony na 9 999 zł, za to topowa konstrukcja od Asusa — Strix aż na 12 199. Jest to prawie 3 000 zł więcej, niż wynosi cena startowa, sugerowaną przez NVIDIE!

Na chwilę obecną w ProShop nie możemy zarezerwować czy zamówić przed premierą wspomnianych kart. Sprzedaż RTX ma ruszyć już 12 października. Tego samego dnia pojawią się recenzje konstrukcji niereferencyjnych. Do naszej redakcji, trafiła do testów już pierwsza karta - MSI Suprime X. Jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii oraz osiągów, śledźcie nasz portal.

Kolejny sklep dodał do swojej oferty RTX 4090. Tym razem jest to PC Force i choć kart nie można zamówić, to poznaliśmy ich ceny. Cóż tanio nie jest...

Kolejna zła wiadomość, na dzień przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży NVIDIA podniosła sugerowaną cenę detaliczną modelu RTX 4090. Obecnie na stronie producenta znajdziemy informacje, że za kartę zapłacimy 9 699 zł, a nie 9 399 zł. Podwyżka jest spowodowana zapewne, słabym kursem naszej waluty w stosunku do dolara czy Euro.

Wysłaliśmy zapytanie o oficjalne ceny na nasz rynek do producentów. Na chwilę obecną odpowiedź uzyskaliśmy od Gainward i Palita. W ich przypadku na chwilę obecną nie zostały wprowadzone korekty w wycenie, choć nie jest powiedziane, że już jutro w sklepach karty będą droższe.

Palit RTX 4090 GameRock OC – 9449 Zloty

Palit RTX 4090 GameRock – 9399 Zloty

Palit RTX 4090 GameRock OmniBlack – 9199 Zloty

Gainward RTX 4090 Phantom GS – 9499 Zloty

Gainward RTX 4090 Phantom – 9399 Zloty

GeForce RTX 4090 - Oferty

Na chwilę obecną żaden sklep nie prowadzi sprzedaży RTX 4090. Karty co prawda znajdziemy na Allegro, ale w jeszcze wyższej cenie niż podczas krótkiej obecności w sklepach. Kiedy pojawią się karty w sklepach? Podpowiedzią może być po raz kolejny ProShop, który informuje na stronie, że część modeli ma zaplanowane dostawy dopiero na koniec miesiąca. Zaktualizujemy temat gdy tylko karty RTX 4090 pojawią się w sprzedaży.

Jeżeli poszukujecie, w którym sklepie znajdziecie RTX 4090 aktualnie w ofercie możecie skorzystać z naszych szybkich linków:

Aktualne oferty na dzień 17.01.2023

A jeżeli wciąż zastanawiacie się, czy "warto sprzedać nerkę, by zakupić nową kartę" to nasza recenzja może wam pomoże w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie.