RTX 4090 za 10 tysięcy złotych czy RTX 3090 Ti?

RTX 4090 to karta graficzna kosztująca krocie. Ale czy aby na pewno jest lepsza od swojej poprzedniczki? Sprawdzamy!

Przez bardzo długi czas RTX 3090 Ti była kartą graficzną, która nie miała sobie równych. Jednak każda historia ma swój koniec, a w tym przypadku nastąpił on wraz z pokazaniem następcy, czyli RTX 4090. Już sama specyfikacja techniczna wywoływała szacunek, ale dopiero w praktyce można było sprawdzić, czy jest ona tylko mocna na papierze, czy też faktycznie Nvidia zaproponowała nam coś tak mocnego, czego do tej pory nie było.

RTX 4090 w grach

Postawiliśmy RTX 4090 wysoką poprzeczkę i postanowiliśmy porównać ją do ustępującemu królowi, czyli RTX 3090 Ti. A gdzie najlepiej to zrobić? Pierwsze, co przychodzi na myśl, to benchmarki, jednak preferujemy testy "polowe". Dlatego postanowiliśmy zobaczyć, jak nowy układ Nvidia sprawdzi się w najbardziej wymagających grach. Do testów wykorzystaliśmy dwa takie same warianty - RTX 3090 Ti Gainward oraz RTX 4090 Gainward.

Na początek dwa niezwykle popularne tytuły: Assasin's Creed: Valhalla oraz Cyberpunk 2077.

Fot.: D Kujawski/PC World

Fot.: D Kujawski/PC World

Różnica w wydajności okazuje się bardzo duża, zwłaszcza w tej pierwszej produkcji. A jak w kolejnych?

Fot.: D Kujawski/PC World

Fot.: D Kujawski/PC World

Fot.: D Kujawski/PC World

Fot.: D Kujawski/PC World

Jak widać, RTX 3090 Ti nie może się nawet umywać do swojego następcy. Kolejne testy wydały nam się formalnością, ale przeprowadziliśmy je z dziennikarskiego obowiązku.

Fot.: D Kujawski/PC World

Fot.: D Kujawski/PC World

Fot.: D Kujawski/PC World

Zaskoczenia nie było. Wyniki zebraliśmy na tym podsumowaniu.

Fot.: D Kujawski/PC World

Wniosek: RTX 4090 rządzi i nic nie wskazuje na to, aby miała ustąpić komukolwiek pola. Jednak nie przewidujemy, aby szybko podbiła rynek. Powodem jest jej horrendalna cena, wynosząca niecałe 10 tysięcy złotych. Mało kto - i to w dzisiejszych czasach - będzie skłonny do tego, aby wydać taką kolosalną kwotę tylko po to, aby pograć sobie w gry. Z drugiej jednak strony rynek jest nieprzewidywalny i nie sposób powiedzieć czegokolwiek ze stuprocentową pewnością. Można jednak przypuszczać, że z uwagi na wysoką ceną trudno będzie mówić o sprzedaży RTX 4090 jak o świeżych bułeczkach.

Dlatego trzymamy rękę na pulsie i z zainteresowaniem obserwujemy rozwój sytuacji.