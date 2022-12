RTX kontra GTX - które karty lepsze, co musisz wiedzieć  

Jeżeli nie jesteś na bieżąco z nowinkami ze świata sprzętu lub dopiero od niedawna zainteresowałeś się składaniem peceta, to na pewno zastanawiasz się nad zakupem karty graficznej. Z pewnością zauważyłeś, że Nvidia oferuje dwa różne rodzaje GPU - GTX i RTX. Jednak co te skróty właściwie oznaczają, jaka jest różnica między tymi modelami i najważniejsze, który wybrać?

Odpowiadamy na wszystkie te pytania w poniższym artykule.

Trochę historii

Zacznijmy jednak od początku. Wszystkie procesory graficzne Nvidia przeznaczone dla graczy należą do marki GeForce, która narodziła się w 1999 roku. Pierwszym przedstawicielem był GeForce 256, a od tego czasu "zieloni” wypuścili setki różnych modeli kart graficznych. Przez lata producent używał wielu oznaczeń w swoich kartach graficznych takich jak GT, GTS, GTO czy GTX. Miały one dać użytkownikom ogólne wyobrażenie o tym, jaki rodzaj wydajność ma do zaoferowania dany GPU.

Pierwszą kartą NVIDII z dopiskiem GTX, był GeForce 7800

Pierwszą kartą graficzną NVIDIA GTX był GeForce 7800 GTX, wprowadzony na rynek w 2005 roku. Mniej więcej od tego czasu wszystkie najwydajniejsze modele otrzymywały dopisek “GTX”. Nazwa ta jest skrótem od „ Giga Texel Shader eXtreme”. W tym kontekście “Texel” to pojedynczy składnik mapy tekstury, który jest potrzebny do tworzenia obiektów i efektów wizualnych na ekranie komputera. Gigatexel - pisany bez spacji - równa się jednemu miliardowi tekseli na sekundę. NVIDIA zaczęła używać tej nazwy mniej więcej w momencie, gdy przekroczyła ten limit, aby wskazać ogólną wydajność i jakość swoich kart graficznych. Podczas gdy Gigatexel brzmi jak duża wartość, to NVIDIA osiągnęła ten pułap w 2005 roku i dziś już nie jest imponujący w porównaniu z wydajnością nowoczesnych GPU.

Obecnie to bardziej termin marketingowy, ponieważ nie odnosi się już do żadnych rzeczywistych możliwości technicznych karty. Ostatecznie “zieloni” chcąc uprościć swoje nazewnictwo zaczęli wyłącznie koncentrować się na modelach GTX jako podstawowej linii produktów, zaczynając od GTX 260, a kończąc na GTX 1080 Ti.

Najmocniejszym GeForcem GTX wciąż pozostaje model 1080 TI, zaprezentowany pod koniec 2017 roku

RTX - długo oczekiwana ewolucja

RTX oznacza Ray Tracing eXtreme i jest najnowszą generacją technologii przeznaczoną dla kart graficznych od “zielonych”. Pierwsze modele miały swoją premierę już w 2018 roku. Przejście na „RTX” jako konwencję nazewnictwa miało na celu podkreślenie, że te nowe procesory graficzne obsługują funkcję ray tracingu z akceleracją sprzętową w czasie rzeczywistym.

Ray tracing to technika modelowania światła, która symuluje jego pojedyncze promienie. Tradycyjny sposób renderowania światła w grach - sposób, w jaki robią to karty GTX - nie zbliża się do poziomu szczegółowości ani dokładności oświetlenia opartego na Ray Tracingu. Śledzenie poszczególnych promieni nie jest łatwe, a tradycyjna karta graficzna nie była w stanie tego zrobić w czasie rzeczywistym, aby zapewnić odpowiedni poziom płynności.

Tak więc NVIDIA stworzyła karty z serii RTX, które posiadają nie tylko standardowe rdzenie shaderów, ale i rdzenie RT (ray tracing). Te zostały specjalnie zaprojektowane, do obsługi obliczeń związanych ze śledzeniem przemieni. Dzięki temu ray tracing nie wymaga obciążenia modułu cieniującego karty graficznej.

Uczenie maszynowe w naszych domach

Inną cechą, która odróżnia karty serii RTX od ich poprzedników, jest zastosowanie rdzeni tensorowych. Rdzenie Tensor obsługują wysokowydajne operacje obliczeniowe, działania AI i głębokie uczenie. Przy prawidłowym kodowaniu karty są w stanie osiągnąć znacznie wyższą wydajność

Rdzenie te zostały po raz pierwszy wprowadzone w 2017 roku w procesorach graficznych Nvidia Volta. Jednak na karty graficzne przeznaczone dla graczy musieliśmy jednak poczekać do następnego roku, do premiery RTX serii 2000. Rdzenie tensorowe obecne w kartach Turing były w rzeczywistości jednostkami drugiej generacji.

Jeśli chodzi o gry, uczenie głębokie ma jedno główne zastosowanie - Deep Learning Super Sampling, w skrócie DLSS , który jest zupełnie nową techniką antyaliasingu. Jak dokładnie działa DLSS i czy jest lepszy niż konwencjonalne metody antyaliasingu?

To dalej stosunkowo nowa technologia, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do skalowania obrazów o niższej rozdzielczości. Skalowanie w górę tekstur o niższej rozdzielczości jest w stanie dodać więcej szczegółów niż renderowanie w natywnej rozdzielczość, zapewniając jednocześnie znaczny wzrost średniej liczby klatek na sekundę

Wydajność jest kluczem do efektywnego wykorzystania kart graficznych. Wszystko, co zmniejsza obciążenie karty graficznej, pomaga zwiększyć płynność i ogólną wydajność. Niestety, DLSS musi być zaprogramowany dla każdej gry osobno. Technologia DLSS jest obecnie dostępna wyłącznie dla kart NVIDIA RTX.

Problemy z adaptacją nowych rozwiązań

Nietrudno odnieść wrażenia, że początkowo oznaczenie RTX zostało wprowadzone przez Nvidię głównie w celach marketingowych.

Niestety - po ponad czterech lata po wprowadzeniu tej technologii można mieć wrażenie, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Przede wszystkim liczba tytułów wspierających to rozwiązanie dopiero niedawno przekroczyła 100. Zresztą - na pierwsze gry czy na dodanie odpowiedniego wsparcia nierzadko trzeba było czekać nawet i pół roku (głośno zapowiadany patch do Battlefield V).

Przyczyn może być kilka, ale wydaje nam się, że główną była wysoka cena kart RTX, która przekłada się na niski ich udział na rynku. Deweloperom po prostu nie opłacało się inwestować w swojego czasu w implementacje rozwiązania, które będzie tylko wykorzystane przez minimalną ilość użytkowników.

Obecnie sytuacja co prawda ulega znaczącej poprawie dzięki obecności coraz większej ilości kart - w tym i konkurencji - oraz przez fakt, że konsole nowej generacji również obsługują RT.

Specjalnie przygotowana wersja Minecrafta, miała zachęcić do wymiany kart graficznych

Ostatnią kwestią wartą poruszenia jest wpływ na wydajność. Niestety RT, pomimo że wspierane przez specjalnie dedykowane do tego zadania rdzenie, dość znacząco ogranicza ilość generowanych klatek. Dla przykładu w Cyberpunku w rozdzielczości 4K, aby myśleć o płynnej rozgrywce w 60 FPS na RTX 3090 ti trzeba skorzystać z DLSS. Gdyby nie rozwiązanie supersamplingu, wiele gier wykorzystujących śledzenie promieni nawet nie osiągnęłaby nawet 30 klatek na sekundę.

Nawet topowy GeForce RTX 4090, w Cyberpunku 2077 ledwo osiąga 60 FPS przy włączonym RayTracingu

Obecnie wybierając nową kartę, gdy zależy mam wyłącznie na wydajności, nie ma sensu rozglądać się już za modelami GTX. Ostanie karty z pod tego szyldu - czyli GTX 1660 czy GTX 1650 - bazują jeszcze na architekturze Turing. I choć nie można im odmówić niskiej ceny, to obecnie już przestarzałe jednostki, które nie zapewnią nam płynności w najnowszych tytułach przy wysokich ustawieniach graficznych. Nawet jeżeli nie przejmujemy się Ray Tracingiem, to już DLSS - dostępny w najtańszych modelach RTX - wyraźnie wpłynie na wydajność.

Obecnie to właśnie RTX zapewniają nie tylko wyższą wydajność, ale i sprawność energetyczną. Z tego względu, jeżeli planujesz modernizację swojego komputera, polecamy właśnie te jednostki. Pamiętaj że najtańsze oferty na te karty graficzne znajdziesz tutaj.