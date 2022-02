Rabat 200 zł na monitor iiyama. Ale dostępny... tylko w nocy

Wyłącznie w godzinach pomiędzy 22:00 a 6:00 możesz nabyć wysokiej klasy monitor ze zniżką. Gdzie?

Model G2740QSU Black Hawk to monitor iiyama z serii G-Master. Jest on wyposażony w specjalne tryby oraz funkcję Black Tuner (pozwala ona na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni), rozdzielczość WQHD, odświeżanie ekranu 75 Hz oraz 100% pokrycie kolorów sRGB. Korzysta również z technologii AMD FreeSync, która zadba o zachowanie ww. płynności przez eliminację ewentualnych zacięć. Przekątna ekranu to 27", a przy długich sesjach pomogą technologię odpowiadające za redukcję migotania (Flicker free) i filtr światła niebieskiego.

Cena tego ciekawego monitora - nie tylko dla graczy! - to 1139 zł. Jednak dzięki promocji x-kom można nabyć go o 200 zł taniej. Nie kupisz go jednak w dowolnej chwili. Promocja trwa do 6.03.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami. Kod rabatowy działa wyłącznie w godzinach pomiędzy 22:00 a 6:00. Jak z niego skorzystać?

Fot.: x-kom

W wymienionych godzinach dodaj do koszyka monitor iiyama G-Master G2740QSU Black Hawk. Wpisz kod rabatowy: gasnące-światło i dokończ składanie zamówienia. Cena zostanie zredukowana o obiecany rabat.

Źródło: x-kom