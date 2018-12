Rabaty do 800 zł w Neo24.pl!

Neo24 ogłosiło wielki rabat na telewizory. Dzięki temu możesz kupić wybrany model ze zniżką wynoszącą nawet 800 złotych!

Jak skorzystać z promocji? Sposób na to jest bardzo prosty: wystarczy dodać do koszyka produkt objęty promocją, a cena w podsumowaniu zamówienia zostanie obniżona o obiecany rabat. W chwili pisania tego tekstu promocja obejmuje kilkadziesiąt telewizorów, a warte wagi zniżki to:

THOMSON 65UC6586 UHD - 800 złotych taniej!

Smart TV o przekątnej 55", pokazujący obraz w jakości 4K Ultra HD, wyposażony w technologię High Dynamic Range, działający pod kontrolą systemu Android TV, głośniki 2x10 W, technologie audio: Dolby Digital Plus,-DTS Premium Sound.

Normalna cena: 4999,00 zł, cena w promocji: 4199,00 zł, oszczędzasz: 800złotych!

TCL U65X9006 UHD - 550 złotych taniej!

Smart TV o przekątnej 65", rozdzielczość obrazu 4K Ultra HD, wsparcie dla technologii Pure Image Ultra HD, skalowanie obrazu do rozdzielczości UHD, zarządzanie kolorami: UHD Premium Color Extender, głośniki 3-kanałowe Front Firing, jakość dzwięku: JBL by Harman Kardon, moc dźwięku: 2x 20 W, technologia DTS Premium Sound.

Normalna cena: 5949,00 zł, cena w promocji: 5399,00 zł, oszczędzasz: 550 złotych!

TOSHIBA 65U6863DG UHD SmartTV - 500 złotych taniej!

Smart TV o przekątnej 65", na którego wyświetlaczu pokazywany jest obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, czyli 4K Ultra HD. Wspierają go technologie Dolby Vision HDR oraz Upscaler UHD. Za dźwięk odpowiadają dwa głośniki o łącznej mocy 24W. Wygodnym rozwiązaniem jest opcja sterowania za pomocą smartfona.

Normalna cena: 3999,00 zł, cena w promocji: 3499,00 zł, oszczędzasz: 500 złotych!

