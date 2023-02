Rabaty na rower elektryczny czekają w sklepie Geekbuying! Taniej o nawet 240 zł

Nawet 240 zł – tyle można zaoszczędzić przy zakupie e–roweru dzięki rabatom na platformie Geekbuing. W niższej cenie kupimy rowery elektryczne marki ELEGLIDE.

Na Geekbuying tym razem czekają na ciebie rabaty na rowery elektryczne. Nadchodząca wiosna sprawia, że chętniej przesiadamy się na jednoślady. Promocja w sklepie Geekbuying może być zatem doskonałą okazją, by zaopatrzyć się w ten nowoczesny pojazd. Oto, jakie modele kupimy z rabatem.

Rower elektryczny ELEGLIDE M1 PLUS 29 cali

Ten model został wyposażony w większe opony CST (29x2,1 cala), które dostosowują się do różnych nawierzchni. Maksymalna możliwa prędkość wynosi 25 km/h, co spełnia potrzeby codziennej jazdy. W trybie wspomagania użytkownik może przejechać aż 100 km na jednym ładowaniu. Rower przeszedł certyfikację EN15194 & CE.

Kupisz za: 3 899 zł – klik

Elektryczny rower górski ELEGLIDE M1 PLUS 27,5 cala

Posiada silnik bezszczotkowy Hall 250W i wyjmowany akumulator 36V 12,5Ah. Dodatkowo, wyposażono go w przerzutki Shimano mające 21 przełożeń i podwójne hamulce tarczowe. W tym modelu klasa wodoodporności wynosi IPX4. Rama została wykonana ze stopu aluminium. Rower ma zawieszenie hydrauliczne z blokadą i inteligentny wyświetlacz LCD.

Kupisz za: 3 699 zł – klik

Rower elektryczny Eleglide T1 STEP-THRU 27,5 cala

Ten model ma wymienialny ukryty akumulator 12,5Ah 36V 450Wh. Został wyposażony w opony pneumatyczne CST 27,5 cala oraz solidny bagażnik tylny. Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg. Rower może osiągnąć prędkość do 25 km/h (można zwiększyć do 32 km/h). Maksymalny zasięg to 50 km w trybie elektrycznym oraz 100 km w trybie wspomaganym. Pojazd ma mocny silnik bezszczotkowy 250W o momencie obrotowym 50Nm.

Kupisz za: 4 399 zł – klik

Rower elektryczny Eleglide T1 27,5 cala

W tym modelu zasięg maksymalny w trybie wspomaganym wynosi aż 100 km. Rower ma wymienialny ukryty akumulator 12,5Ah 36V 450Wh oraz mocny silnik bezszczotkowy 250W o momencie obrotowym 50Nm. Został wyposażony w opony pneumatyczne CST 27,5 cala na różnorodne nawierzchnie drogowe. Dodatkowo, pojazd ma profesjonalne przerzutki Shimano o 7 biegach (z tyłu).

Kupisz za: 4 169 zł – klik

Rower elektryczny ELEGLIDE M1 27,5 cala

Ten rower ma silnik bezszczotkowy Hall 250W i wyjmowany akumulator 36V 7,5Ah. Został wyposażony w przerzutki Shimano mające 21 przełożeń i podwójne hamulce tarczowe. Jego prędkość maksymalna to 25 km/h, a zasięg – 65 km. Rower ma zawieszenie hydrauliczne z blokadą.

Kupisz za: 2 999 zł – klik

Rower elektryczny Eleglide Citycrosser 27,5 cala

Mamy tu opony pneumatyczne 27,5x1,5 cala, które są cieńsze – dla mniejszego tarcia. Rower został wyposażony w potężny silnik bezszczotkowy 250W o momencie obrotowym 45Nm. Prędkość maksymalna tego pojazdu to 25 km/h, a jego maksymalne obciążenie wynosi 120 kg. Rower ma wymienny akumulator litowo-jonowy 360Wh, dający zasięg 75 km (w trybie wspomaganym). Pojazd ma też przerzutki Shimano o 7 biegach (z tyłu).

Kupisz za: 4 899 zł – klik

Rower elektryczny Eleglide Tankroll 26 cali

W tym modelu zamontowano wymienny akumulator litowo-jonowy 480Wh, zapewniający zasięg 65-70 km (w trybie wspomaganym). Rower ma silnik 750W Max Instant Power z 57 Nm momentem obrotowym. Jego prędkość maksymalna wynosi 25 km/h, a maksymalne obciążenie to 120 kg. Pojazd ma pneumatyczne grube opony CST 26x4 cale. Został wyposażony w przerzutki Shimano mające 7 prędkości i inteligentny wyświetlacz LCD, a także dualne hamulce tarczowe i funkcję auto wyłączania.

Kupisz za: 5 369 zł – klik

