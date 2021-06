Radeon Pro W6800 - pierwsza grafika Navi 21 z 32 GB pamięci

AMD szykuje kartę graficzną z 30 jednostkami obliczeniowymi - czyli jak w RX 6800. Jednak pod względem pamięci będzie to rekordzista.

AMD Radeon Pro W6800 to inna edycja RX 6800 - jest przeznaczona dla stacji roboczych. Właśnie pojawiła się w wynikach testów Geekbench, gdzie pokazano, ile punktów zyskała w teście OpenCL. 30 jednostek obliczeniowych oznacza 3840 procesorów streamujących. Ale 32 GB pamięci to dwa razy tyle, co w pierwowzorze. Układ ma taktowanie na poziomie 2554 MHz, aczkolwiek nie wiemy, czy może się to zmienić w miarę obciążania go kolejnymi zadaniami. Wiemy natomiast, że karty graficzne dla stacji roboczych mają ograniczenie TDP, co jest istotne dla układów chłodzonych wiatraczkami.

Karta Radeon Pro W6800 uzyskała 137 230 punktów w OpenCL, co jest lepszym wynikiem od Radeona RX 6800.

Nowa karta - wraz z Radeon Pro W6600 - zostanie pokazana na specjalnym wydarzeniu 8 czerwca. A tak wypada wspomniany wynik na tle innych kart graficznych:

Do najlepszych sporo mu brakuje, ale wyprzedzić RTX 3070 to nie byle co!

Źródło: VideoCardz