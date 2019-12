Radeon RX 5600 XT - specyfikacja przypadkowo znalazła się w sieci

ASRock przez pomyłkę umieścił na stronie opis karty Radeon RX 5600 XT. Strona została zdjęta, ale w sieci nic nie ginie, dlatego możemy przedstawić ją naszym Czytelnikom.

ASRock szybko zorientował się we wpadce i próżno teraz szukać pokazanej na poniższym zrzucie ekranu strony. Jednak została uwieczniona na portalu Reddit, a my udostępniamy ją poniżej. Radeon RX 5600 XT ma mieć kilka wariantów - oprócz zaprezentowanego tu ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC pojawi się także podstawowy oraz tańszy. Bazowe taktowanie tej karty graficznej wynosi 1235 MHz, w trybie Boost wzrasta do 1620 MHz, a przy Gamingowym ma wartość pośrednią, wynoszącą 1460 MHz. Co ciekawe, ma taką samą ilość procesorów streamujących co RX 5700, ale mniejsze możliwości konfiguracji pamięci. Przepustowość to w każdym przypadku 12.0 GBps, czyli 36% mniej, niż przy 5700.

Niestety, na stronie nie pojawiła żadna wzmianka dotycząca ceny. Ale zapewne wszystko zostanie zaprezentowane przez AMD na targach CES 2020. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z dobrą kartą, ale do bycia na szczycie trochę jej zabrakło. Jeśli cena będzie przystępna, kto wie - może zdobyć popularność.