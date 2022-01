Radeon RX 6500 XT: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowej karcie AMD

Karta graficzna AMD RX 6500 XT pojawiła się na rynku. Oferuje m.in. ray tracing w czasie rzeczywistym. Sprawdzamy jej wady i zalety.

AMD Radeon RX 6500 XT to układ dostępny w przystępnych cenach (lista ofert na końcu tekstu). Ma szereg mocnych punktów, które sprawiają, ze warto o niej pomyśleć zarówno do pracy, jak i gier. Ale czy nie ma tu żadnych minusów? Oto pięć przemyśleń na jej temat.

Doskonale nadaje się dla początkujących graczy

Pandemia dała mocnego "kopa" rynkowi gier PC, jednak osoby, które dopiero w jej trakcie zaczęły interesować się cyfrową rozrywką, nie mają ochoty na wydawanie kilku (a nawet kilkunastu) tysięcy złotych na najmocniejsze karty graficzne. Zwłaszcza, że przez górników trudno je dostać. AMD Radeon RX 6500 XT to doskonała dla nich alternatywa i świetnie wypada przy niej większość produkcji, w tym e-sportowe. Obsłuży również w 1080p wiele gier AAA.

Doskonała jakość grafiki gwarantowana jest przez zaimplementowane technologie, jak ray tracing, Smart Access Memory, FidelityFX Super Resolution, Radeon Anti-Lag czy Radeon Boost. Mimo to nie jest jednak tak dobra pod względem jakości wizualnej, jak GeForce GTX 1650 Super czy choćby Radeon RX 580.

Mogłaby mieć nieco bardziej współczesne rozwiązania

AMD zdecydowało się umieścić w swoim układzie 4 GB pamięci GDDR6. To dałoby się przeboleć, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest ona na szynie 64-bit, może to dziwić. Co prawda mamy 18 Gbps i pełne wykorzystanie autorskiej technologii Infinity Cache, jednak konkurencyjne karty graficzne korzystają zazwyczaj z 16 szyn PCIe. To właśnie powód, dla którego nie skorzystasz z RX 6500 XT do cieszenia się grami w 1440p.

Nie jest to karta dla górników

Ze względu na wspomnianą pamięć, Radeon RX 6500 XT zdecydowanie nie nadaje się do kopania Ethereum oraz innych kryptowalut. Potrzeba do nich znacznie większej przepustowości, niż jest w stanie zapewnić ta karta, nie mówiąc już o tym, że 4 GB pamięci to po prostu śmieszna na takie potrzeby ilość. O ile przy grach ma ona jeszcze sens, o tyle przy kopaniu kompletnie się nie sprawdzi. Tak samo przy każdej innej technologii blockchain.

Spokojnie użyjesz jej na starszym PC

Nowe gry chętnie korzystają z PICe 4.0, podczas gdy starsze płyty główne mają starszą wersję interfejsu - PCIe 3.0. Radeon RX 6500 XT można przy nim używać - choć wydajność poszczególnych tytułów nie będzie tak dobra, jakby można się tego spodziewać. Porównując 3.0 z 4.0, w Rainbow Six Siege wydajność była taka sama, ale w Total War: Troy o 18,4% gorsza. Czyli - jest gorzej, ale da się używać i to duży plus. Pograsz w nowe gry, choć nie będą działać tak płynnie, jak przy mocniejszych układach.

Paru rzeczy zabrakło

Decydując się na tanią kartę, AMD musiało zdobyć się na kilka wyrzeczeń. Aczkolwiek zrezygnowano z rzeczy, które większości użytkowników i tak nie robi różnicy. A więc nie ma tu dekodowania AV1, a także obsługi kodowania H.264 and H.265/HEVC. Jeśli zatem lubisz oglądać filmy w wysokiej jakości, możesz czuć się rozczarowany. Podobnie jeśli streamujesz.

Podsumowując: jeśli nie masz duży wymagań, Radeon RX 6500 XT będzie doskonale nadawać się zarówno do pracy, jak i rozrywki.

