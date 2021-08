Radeon RX 6600 XT i Radeon PRO W6600 oficjalnie

AMD wprowadza oficjalnie na rynek dwie nowe karty graficzne. Model RX ma zapewnić "epickie granie".

AMD Radeon RX 6600 XT pojawia się w sprzedaży zgodnie z zapowiedzią. Ma za zadanie umożliwić komfortowy gaming w rozdzielczości 1080p. Model ten bazuje na architekturze RDNA2 i wspiera takie funkcje producenta, jak AMD Smart Access Memory, AMD FidelityFX Super Resolution, AMD Radeon Boost, AMD Radeon Anti-Lag. Ich zadaniem jest maksymalne podniesienie wydajności przy jednoczesnej redukcji do zera wszelkich opóźnień. Już w dniu premiery swoje warianty karty graficznej pokażą najwięksi: ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX i Yeston.

Pod względem specyfikacji nie ma zaskoczenia. Karta została wyposażona w 8 GB pamięci RAM DDR6, 32 jednostki obliczeniowe i akceleratory promieni, 64 jednostki renderujące, 2048 procesorów strumieniujących oraz 128 teksturujących. Częstotliwość podstawowa to 1968 MHz, w trybie boost zwiększa się do 2589 MHz. Cena referencyjna producenta to 379 dolarów, czyli 1478 zł. Kartę będzie można kupić od dzisiaj, a jeszcze w sierpniu pojawią się wyposażone w nią desktopy.

Radeon RX 6600 XT. Foto: AMD

AMD Radeon PRO W6600 to karta dla zawodowców. Jak podaje samo AMD, jest ona dedykowana z myślą o wykorzystaniu w "dziedzinach inżynierii, architektury, przygotowywania multimediów, złożonych symulacji czy sprzętowego raytracingu oraz zaawansowanej obróbki obrazu i wideo". Tu również mamy do czynienia z architekturą RDNA2, a karta wymaga jednego slotu. Jedną z jej ważniejszych cech jest obsługa do 4 wyświetlaczy HDR równocześnie. Jej cena referencyjna to 649 dolarów, czyli ok. 2530 zł.

AMD Radeon PRO W6600. Foto: AMD

