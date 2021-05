Radeon RX 6600 XT – pierwsze zdjęcie nowej karty AMD?

W sieci pojawiło się zdjęcie nienazwanej jeszcze karty graficznej Radeon. Czy jest to nadchodzący model Radeon RX 6600 XT?

Na opublikowanym zdjęciu nie widzimy dokładnej nazwy karty. Znajduje się na niej jednak informacja o tym, że jest to karta Radeon, oparta na układzie Navi23 XT 8GB . To pozwala domniemać, że może to być działająca próbka od PC Partner Limited. Naklejka informacyjna potwierdza, że karta ma mieć 8 GB pamięci GDDR6 oraz cztery porty: HDMI oraz 3 wejścia Display Port.

O tym, że układy AMD Navi23 XT mają napędzać nadchodzące karty RX 6600 XT mówiło się już od jakiegoś czasu. Układ ma oferować 2048 procesorów strumieniowych, Taktowanie ma wynieść nawet 2684 MHz. Zasilanie procesora wyniesie więcej, niż pierwotnie zakładano, czyli 130W.

Seria kart RX 6600 najprawdopodobniej zostanie oficjalnie przedstawiona na targach Computex 2021, które rozpoczną się 1 czerwca. Karta ma być przeznaczona dla desktopów. Wcześniejsze plotki mówiły także o możliwości pojawienia się tego układu w najnowszych systemach Tesli.

Źródło: videocardz.com