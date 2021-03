Radeon RX 6700 XT - pięć faktów, które musisz poznać

Nie masz czasu albo ochoty na analizowanie tabelek testów? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy pięć najważniejszych faktów o nowej, flagowej karcie AMD.

Spis treści

Karta AMD Radeon RX 6700 XT weszła na rynek z pompą i została ogłoszona jako godny rywal serii Nvidia RTX 3600. Cena referencyjna, ustalona przez producenta, to 480 USD, czyli 1856 złotych. A co powinno się o niej wiedzieć?

Radeon RX 6700 XT daje świetną wydajność w grach

Mając Radeon RX 6700 XT możesz bez problemu grać w 1440p i 1080p. Na tym polu karta AMD jest pełnoprawnym rywalem dla GeForce RTX 3060 Ti. Przy 1440p bez problemu osiąga 60 fps w najbardziej wymagających tytułach, a czasem nawet więcej.

Pamięć nie jest problemem

Karty RTX 3060 Ti oraz 3070 oferują 8GB pamięci GDDR6, a Radeon RX 6700 XT - 12 GB. W chwili obecnej 8GB wymaga większość gier, jednak nie zapominajmy, że wymagania rosną i wkrótce nowe produkcje zaczną domagać się takiej liczby. Karta AMD jest na to gotowa. Ma ilość pamięci na poziomie konsol Xbox Series X oraz PlayStation 5.

Smart Access Memory robi różnicę

AMD wprowadziło Smart Access Memory dla nowoczesnych procesorów Ryzen. Umożliwia to procesorom pełne wykorzystanie wspomnianych 12 GB pamięci karty graficznej. Jak przekłada się to na wydajność? Niech przemówią suche liczby:

Jak widać SAM robi różnicę we wszystkim - i to różnicę na plus. Największą - w Borderlands 3. Wydajność wzrasta aż o 16%! Bije tym RTX 3060 Ti, a miejscami nawet 3070.

Nie ma tu ray tracingu

Układ Navi 22 w Radeon RX 6700 XT ma tylko 40 akceleratorów ray tracingu, dlatego nie osiągnie takich efektów, jak zaimplementowane przez Nvidię DLSS. Dlatego w wielu produkcjach nie osiągniesz 60 fps przy 1080p. Na tym polu Nvidia bezapelacyjnie wygrywa.

Cena nieco boli

No cóż - cena referencyjna jest nieco za wysoka. RX 6700 XT kosztuje wspomniane 480 dolarów, podczas gdy RTX 3060 Ti - 400 dolarów. Jednak wiemy, że ciężko dostać obie karty, a sprzedawcy windują ceny w górę. Skoro na starcie różnica wynosi 80 dolarów (czyli 310 złotych), w sprzedaży może wynosić nawet dwa razy tyle. Na platformie eBay trafiają się nawet modele 3060 Ti w cenie właśnie dwukrotnie większej, niż referencyjna, czyli 800 dolarów! Poza tym dzięki Nvidii zyskuje się za rosądne opłaty dostęp do streamingu gier w GeForce NOW, podczas gdy AMD nie oferuje podobnego rozwiązania.

Tak więc pod tym względem korzystniej prezentują się karty GeForce.