Radeon RX 6700 XT w drodze - GeForce RTX 3060 Ti ma się czego bać

Tani Radeon w drodze. Karta graficzna zaoferuje bardzo wysokie częstotliwości taktowania, które pozytywnie wpłyną na wydajność.

Po premierze układów graficznych Radeon RX 6800 oraz Radeon RX 6800 XT, AMD przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nieco tańszej karty graficznej. Mowa o Radeonie RX 6700 XT, który może stać się hitem sprzedażowym.

Radeon RX 6700 XT

Do sieci wyciekły pliki z oprogramowaniem układowym BIOS dla kart graficznych Radeon RX 6700. Wiemy dzięki nim, że nadchodzące karty graficzne będą w stanie pracować z bardzo wysokimi zegarami.

Zgodnie z najnowszym raportem karta graficzna ma mieć 40 jednostek obliczeniowych. To o 1/3 mniej, niż w przypadku kosztującego 3000 zł Radeon'a RX 6800. W dalszym ciagu otrzymamy architekturę RDNA 2.

Wszystko wskazuje na to, że Radeon RX 6700 XT będzie pracować z wyższymi zegarami, niż Radeon RX 6800 XT. Maksymalna teoretyczna częstotliwość taktowania zegara to 2950 MHz. W przypadku Radeona RX 6800 XT jest to 2800 MHz.

Radeon RX 6700 XT zaoferuje TDP na poziomie 186 W. Karta graficzna zostanie wyposażona w 12 GB pamięci operacyjnej.

Najnowsze przecieki pokazują, że AMD zamierza prześcignąć konkurencyjną kartę graficzną od nVidia. Mowa oczywiście o układzie GeForce RTX 3060 Ti. Czy czerwoni odniosą sukces? Tego dowiemy się już w pierwszym kwartale 2020 roku. To właśnie wtedy na półkach sklepowych pojawi się AMD Radepon RX 6700 XT.

