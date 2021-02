Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO - karta do grania w 4K

MSI prezentuje swoją flagową kartę graficzną - Gaming Trio. To gwarancja pełnej obsługi rozdzielczości 4320p, a dostępna będzie w dwóch wariantach.

Jak grać, to w najlepszych możliwych ustawieniach graficznych. Dzięki nowej propozycji MSI będzie to możliwe. AMD Radeon RX 6900 XT Gaming Trio swoją nazwę bierze od trzech wiatraczków, które mają za zadanie jej chłodzenie i utrzymywanie optymalnej temperatury nawet pod największym obciążeniem. Są to wiatraczki Torx Fan 4.0, które stworzono z myślą o tegorocznych kartach RTX 3000 oraz RX 6000. MSI przygotowało dwa warianty Gaming Trio. Pierwszy to model podstawowy, drugi - podkręcony i mający nazwę Gaming X Trio. Pod względem konstrukcji są identyczne - posiadają 80 jednostek obliczeniowych oraz 5120 procesorów strumieniowych, a także 16GB pamięci GDDR6 umieszczonej na szynie 256-bit.

Różnica to taktowanie zegara. W standardowej edycji karty jest to 2015 MHz i 2250 MHz w trybie turbo, zaś w edycji Gaming X Trio mamy podstawowo 2105 MHz i 2304 MHz na pełnej wydajności. Obie karty mają wymiary 324 x 141 x 55 mm i są wyposażone w jedno złącze HDMI 2.1 oraz trzy porty DisplayPorts 1.4. Bez problemu obsługują rozdzielczość 4K, mając zapewniać zabawę na najwyższym poziomie. MSI podaje, że pojawią się na rynku jeszcze w lutym, jednak ich ilość będzie dość ograniczona. Producent nie ujawnił cen, jednak nie ma się co spodziewać, aby model referencyjny kosztował mniej, niż ok. 4 tys. złotych.

