Radeon RX 6900 XTX - w sieci pokazuje się nowa, chłodzona cieczą karta AMD

Radeon RX 6900 XTX Liquid Cooled to model, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy. Jednak zdjęcia w sieci potwierdzają jego istnienie. Czy będzie dostępny dla konsumentów?

Radeon RX 6900 XTX Liquid Cooled to karta graficzna wyposażona w procesor graficzny Big Navi 21 XTX. Jest to wariant obecnej RX 6900 XT, jednak - jak sama nazwa wskazuje - ma chłodzenie wodne. Dlatego nie ma tu trzech wiatraczków tak, jak w modelu referencyjnym. Na podstawie zdjęć można ocenić, że design ma taki sam, jak cała rodzina Radeon RX 6000 z RDNA 2, czyli mamy tu kolorystykę srebrno-czarną. Pokazana karta ma dwie płyty z aluminium i duże R - czyli logo Radeon - pośrodku.

Karta RX 6900 XTX zajmuje dwa sloty, radiator ma wielkość 120 mm, możemy także zobaczyć dyskretne podświetlenie LED na jednym z boków. Jeśli chodzi o zasilanie, mamy tu "klasyczne" dwa łącza 8-pin. Jak prezentuje się wydajność tego modelu? Big Navi 21 XTX ma 80 jednostek obliczeniowych i 5129 procesorów odpowiedzialnych za shading. Na szynie 256-bit umieszczono 16 GB pamięci GDDR6. Przepustowość to 512 GB/s. Taktowanie wynosi 2015 MHz, a w trybie boost wzrasta do 2250 MHz. Zapotrzebowanie na moc to 300W.

Nie wiemy, czy karta trafi do sprzedaży, a jeśli tak się stanie - jaka będzie jej cena referencyjna. Specyfikacja nie wygląda źle, ale warto byłoby sprawdzić kartę w praktycznych testach.

