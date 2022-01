Radeon Super Resolution zwiększy wydajność gier o 70%. Jak to możliwe?

AMD chwali się, że dzięki nowemu, autorskiemu rozwiązaniu firmy gracze będą bawić się komfortowo. Nastąpi to już w pierwszym kwartale tego roku!

AMD nie pokazało za dużo na CES 2022, ale dzisiaj na oficjalny kanał YouTube firmy trafił materiał wideo ukazujący najważniejsze nowości pierwszego kwartału 2022 roku. Będą to: Radeon Super Resolution (RSR), AMD Link oraz Privacy View. Uwagę zwraca zwłaszcza pierwsza - da procesorom graficznym zastosowanym w kartach Radeon dodatkowe moce przerobowe, dzięki czemu wydajność gier ma wzrosnąć nawet o 70%. To robi wrażenie. Jest to rozwiązanie podobne do FidelityFX Super Resolution, jednak różni się od niego kluczowymi elementami. RSR opiera się przede wszystkim na sterownikach Adrenalin, podczas gdy FSR zostało wbudowane w poszczególne produkcje.

Radeon Super Resolution będzie działać z wszystkimi kartami z AMD RDNA, jak Radeon RX 5000 i RX 6000. Ponieważ FSR obsługuje ok. 50 produkcji, podobne rozwiązanie dla wszystkich znacznie zwiększy zastosowanie technologii AMD. Druga z technologii, Privacy View, ma zwiększyć poziom prywatności użytkownika i śledzić ruch jego gałek ocznych. Ostatnia - AMD Link - umożliwi wspólną zabawę wielu osobom przy tych samych tytułach. Wszystkie trzy prezentuje poniższy filmik.

