Radio Nowy Świat już działa, sprawdź jak słuchać online

Radio Nowy Świat, złożone z byłych pracowników radiowej Trójki, już wystartowało. Sprawdź jak go słuchać online.

W dniu dzisiejszym, o godzinie 6:00, oficjalnie odbyła się pierwsza audycja radia Nowy Świat, które zostało założone przez grupę „Ratujmy Trójkę”. W jej skład wchodzą byli pracownicy "Programu 3 Polskiego Radia", w tym m.in.: Wojciech Mann, Jan Chojnacki, Wojciech i Bartosz Waglewscy, Marcin Kydryński czy Michał Nogaś.

Wojciech Mann, takimi oto słowami przywitał pierwszych słuchaczy radia Nowy Świat, w swojej autorskiej audycji "Poranna Manna" - "To nie jest stara Trójka, to nie jest nowa Trójka, to jest po prostu Radio Nowy Świat". Pierwszą odegraną piosenką został utwór Beatlesów "All You Need is Love".

Radio Nowy Świat będzie nadawać od poniedziałku do niedzieli. W tygodniu słuchaczy zawsze witać będzie Wojciech Mann o godzinie 6:00. W weekendy, transmisja zaczynać się będzie od 10:00. Radio codziennie nadawać będzie do godziny 22:00.

Radio Nowy Świat - gdzie słuchać?

Radia Nowy Świat możecie słuchać bezpośrednio na jego oficjalnej stronie. Tam też znajdziecie pełną rozpiskę ramówki na najbliższy tydzień.

Gdzie jeszcze możecie usłyszeć znajome głosy? Między innymi na platformach Open FM, WP Pilot czy radio-polska.pl. Radio Nowy Świat "złapiecie" również na aplikacjach na smartfony. Do najważniejszych z nich warto zaliczyć:

Replaio Radio - Android

Patronite Audio - Android / iOS

Triode - iOS

Cuterdio - iOS

D-Stream Air - Android / iOS

