Radio znów dobrem ekskluzywnym - w Tesli dopłacisz za nie 2000 zł

System audio za 2500 dolarów nie oferuje w standardzie radia FM/AM oraz wykorzystywanego w Stanch Zjednoczonych Sirus.

Tesla jest troche jak Apple. Elon Musk z pewnością jest wizjonerem, ale jego pomysły nie zawsze są przyjmowane z entuzjazmem przez użytkowników.

System infotainment w Tesli

Na początku tego roku Tesla udostępniła nową opcję dla posiadaczy starszych modeli S oraz X. Za 2500 dolarów możliwe jest wgranie nowej wersji systemu operacyjnego, która umożliwia dostęp do aplikacji takich, jak YouTube, Netflix, Hulu czy Twitch. Pojawia się także streaming Tesla Theather oraz gry z pakietu Tesla Arcade.

Co ciekawe po zakupie aktualizacji z samochodów Tesla znika radio AM/FM oraz Sirius XM. Niestety nie jest to żaden błąd. Tesla umożliwia bowiem odzyskanie dostępu do radia za skromną opłatą dodatkowych 500 dolarów, co przekłada się na około 2000 zł.

Na oficjalnej stronie Tesli możemy znaleźć informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego systemu infotainment. Nowa wersja multimediów nie jest kompatybilna z tunerem FM instalowanym w starszych pojazdach. Od czwartego kwartału 2020 roku Tesla oferuje klientom opcje uaktualnienia systemu infotainment za dodatkowe 500 dolarów. Pozwala ono przywrócić dostęp do radia FM i Sirius XM w pojazdach z zainstalowanym wcześniej uaktualnieniem o wartości 2500 dolarów.

Po zakupie Tesla zainstaluje kompatybilny tuner radiowy oraz anteny, aby przywrócić działanie radia. Niestety to nie koniec problemów. Nawet po tej operacji, która musi odbyć się w autoryzowanym serwisie samochód nie będzie w stanie odbierać fal AM.

Tesla zachęca, aby oba uaktualnienia kupować w pakiecie za 3000 dolarów. Wtedy nie utracimy dostępu do radia. Co ciekawe na stronach Tesli znajdziemy wyjaśnienie. Firma nie dołącza nowego tunera do uaktualnienia za 2500 dolarów, ponieważ z badań wynika, że nie każdy używa radioodbiornika w swojej Tesli. Z tego właśnie powodu zdecydowano się zaoferować "tańszą" aktualizację za 2500 zamiast 3000 dolarów.

