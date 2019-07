Rage 2 otrzyma nowe tryby zabawy już w przyszłym tygodniu

Bethesda ujawniła właśnie, że druga duża aktualizacja do Rage 2, trafi do gry już w przyszłym tygodniu.

Za Rage 2 odpowiada studio Avalanche, znane do tej pory głównie z serii Just Cause. Bethesda jako wydawca i właściciel praw do marki Rage liczył, że kontynuacja ciekawego FPS-a z 2010 roku podbije listy sprzedaży i rozkocha w sobie zarówno recenzentów, jak i graczy. Rzeczywistość okazała się jednak inna i Rage 2 przyjęto dość chłodno. Najczęstszym zarzutem wobec gry był pusty i nieciekawy świat oraz dość krótki czas rozgrywki.

Studio Avalanche i Bethesda przyjęli słuszną krytykę i wzięli się ostro za poprawę gry. Miesiąc temu zadebiutowała pierwsza poważna aktualizacja, a jak właśnie dowiedzieliśmy się z oficjalnego konta gry na Twiterze, już w przyszły czwartek do Rage 2 zawita "Update 2", który wprowadzi do gry nowe tryby zabawy oraz nowy poziom trudności.

Pierwszym nowym trybem jest New Game+, który pozwoli nam zacząć grę od początku, przy zachowaniu naszych dotychczasowych postępów w rozwoju postaci. Oczywiście poziom trudności zostanie odpowiednio zbalansowany. Ironman Mode to z kolei wyzwanie dla największych twardzieli, w tym trybie postać gracza ma bowiem tylko jedno życie, po śmierci gra automatycznie się kończy. Wprowadzony zostanie również nowy poziom trudności - Ultra-Nightmare. Oprócz tego możemy liczyć na mnóstwo pomniejszych poprawek i udogodnień.

Warto przypomnieć, że już w przyszłym miesiącu ma zadebiutować pierwsze duże rozszerzenie do Rage 2 - "Rise of the Ghosts", które zaoferuje graczom nowe zadania, bronie, zdolności, pojazdy oraz zupełnie nową frakcję przeciwników.

Rage 2 jest obecnie dostępne na PlayStation 4, Xbox One i PC.