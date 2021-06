Rainbow Six Extraction - gameplay, trailer i data premiery ujawnione!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas wydarzenia Ubisoft Forward, francuski producent oficjalnie zaprezentował Rainbow Six Extraction.

Rainbow Six Extraction wreszcie doczekał się oficjalnego, obszernego pokazu. Ubisoft postanowił wykorzystać targi E3 2021 do zaprezentowania swojej najnowszej produkcji. Czym jest nowa odsłona serii Rainbow Six?

Ubisoft przedstawia Rainbow Six Extraction jako pierwszoosobową, kooperacyjną grę taktyczną. Gracze wcielą się w dobrze znanych i lubianych operatorów z Rainbow Six Siege, choć oczywiście mogą liczyć na nowe zdolności i wyposażenie. Przedstawiciele francuskiego producenta podkreślają, że rozgrywka ma być wymagająca i ściśle oparta na kooperacji. Podczas zabawy będziemy mogli uformować drużynę z maksymalnie trzech operatorów, a na naszej drodze staną zmutowane maszkary. Co ciekawe, w zależności od naszych preferencji możemy wkroczyć do akcji w stylu Rambo bądź zdecydować się na bardziej subtelne (i ciche) rozwiązania. Jak Rainbow Six Extraction prezentuje się w akcji możecie zobaczyć na poniższym gameplay'u.

To jednak nie wszystko, Ubisoft zaprezentował również atrakcyjny trailer i ujawnił datę premiery Rainbow Six: Extraction. Ta odbędzie się już 16 września 2021 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S.

