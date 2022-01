Rainbow Six Extraction – premiera, cena, wymagania. Wszystko, co wiemy o kooperacyjnej strzelance

Premiera Rainbow Six Extraction już niebawem. Sprawdź, co musisz wiedzieć przed premierą tej taktycznej, kooperacyjnej strzelanki.

Spis treści

Czym jest Rainbow Six Extraction?

Ubisoft od lat rozwija znakomitą sieciową strzelankę – Rainbow Six Siege. Co wspólnego z nią ma Rainbow Six Extraction? Bardzo wiele, najnowsza produkcja studia powstała na bazie wydarzenia sezonowego, które kilka lat temu trafiło do Siege. Zamiast rywalizować ze sobą, gracze musieli współpracować przeciwko SI. Tryb ten został na tyle doceniony przez społeczność, że Ubisoft postanowił uczynić z niego samodzielną grę. Rainbow Six Extraction jest zatem spin-offem R6 Siege. Najnowsza produkcja Ubisoftu jest kooperacyjną, taktyczną strzelanką, w której gracze znajdą liczne odwołania do świata, historii, bohaterów i operatorów znanych z Rainbow Six Siege.

fot. Ubisoft

Historia

Rainbow Six Extraction kontynuuje historię z, wspomnianego już, wydarzenia w R6 Siege. Kosmiczny pasożyt Chimera i rasa Archaików powracają, tym razem jednak zaatakowali oni kilka miejsc jednocześnie. Graczom przyjdzie zwiedzić m.in. Nowy Jork, San Francisco czy Alaskę. Do walki z nowym wrogiem zostaje powołana grupa REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team), w której skład wchodzą operatorzy znani z Rainbow Six Siege.

Choć Rainbow Six Extraction nie posiada klasycznej kampanii dla jednego gracza, to twórcy zadbali o to, aby sympatycy historii nie byli rozczarowani. W grze znajdziemy mnóstwo informacji na temat poszczególnych bohaterów i wydarzeń. Wielce prawdopodobne, że wraz z kolejnymi aktualizacjami otrzymamy kolejne rozdziały przedstawionej historii.

Czy w Rainbow Six Extraction można grać solo? (tryby rozgrywki)

Rainbow Six Extraction zaoferuje nam dwa główne tryby rozgrywki – kooperacyjny i solo. W tym pierwszym gracze będą mogli łączyć się w trzyosobowe oddziały i wspólnie wykonywać liczne misje i zadania. Ubisoft zapewnia, że w Extraction można grać również solo, choć francuski producent nie ukrywa, że gra została zaprojektowana z myślą o wspólnej zabawie kilku graczy. Nie wiemy zatem czy poziom trudności będzie się skalował do liczby uczestników rozgrywki.

fot. Ubisoft

Rainbow Six Extraction gameplay

Rainbow Six Extraction podobnie jak R6 Siege cechować będzie się taktycznym podejściem do starć. Maksymalne wykorzystanie najlepszych atutów wybranego operatora i wyposażenia będzie kluczowe dla sukcesu. Rozgrywka w Rainbow Six Extraction ma być wyzwaniem dla nawet najbardziej zgranych towarzyszy. Każda misja będzie składała się z trzech etapów. Po zakończeniu każdej misji, gracze będą mieli wybór – kontynuować rozgrywkę czy poprosić o ewakuację. Kontynuowanie zabawy będzie prowadzić do zwiększenia poziomu trudności, ale także jednocześnie lepszych nagród. Problem w tym, że gdy gracze polegną w boju to stracą wszystkie zdobyte do tej pory zasoby i ulepszenia. Wcześniejsza ewakuacja może się zatem okazać lepszym wyborem niż niepotrzebne ryzyko.

Mnóstwo zawartości już w dniu premiery

Gracze nie powinni narzekać na nudę podczas rozgrywki w Rainbow Six Extraction. W dniu premiery czeka na nas 13 rodzajów misji na 12 zróżnicowanych, ciągle zmieniających się mapach. Do tego możemy wybierać z 18 unikalnych operatorów. Każdy z nich posiada wyjątkowe zdolności i gadżety. Sympatycy Rainbowsix Siege bez trudu rozpoznają ikoniczne postacie, takie jak:

Alibi

Capitão

Doc

Ela

Finka

Fuze

Gridlock

Hibana

IQ

Jäger

Lion

Nomad

Pulse

Rook

Sledge

Smoke

Tachanka

Vigil

Rainbow Six Extraction oferuje również 69 rodzajów broni, 13 typów przeciwników oraz głęboki system progresji, dzięki któremu gracze zdobędą nowe zdolności, wyposażenie, a także elementy do personalizacji ulubionych operatorów. Ubisoft potwierdził także, że gracze szukających największych wyzwań (i odrobiny rywalizacji) będą mogli wziąć udział w cotygodniowych wyzwaniach w Maelstrom Protocol. Jest to specjalny tryb rankingowy, w którym najlepsi gracze będą walczyć o dostęp do wyjątkowych nagród.

Wsparcie popremierowe

Ubisoft mocno wierzy w Rainbow Six Extraction i stara się już przed premierą tytułu zdobyć zaufanie gracze. Wielkie brawa należą się francuskiemu producentowi za transparentność. Nie tylko poszczególne elementy produkcji zostały szczegółowo omówione, ale również dalszy jej rozwój. Wiemy już, że wszystkie aktualizacje i dodatki do Rainbow Six Extraction będą darmowe. Wśród nich znajdą się nie tylko nowe bronie i wyposażenie, ale również operatorzy, mapy, a nawet tryby rozgrywki. Oprócz tego gracze mogą liczyć również na sezonowe wydarzenia z unikalnymi nagrodami.

Rainbow Six Extraction data premiery

Premiera Rainbow Six Extraction odbędzie się już 20 stycznia na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PS5.

fot. Ubisoft

Wymagania sprzętowe Rainbow Six Extraction na PC

Ubisoft zaprezentował oficjalne wymagania sprzętowe Rainbow Six Extraction na PC. Poniżej możecie sprawdzić czy wasz sprzęt "udźwignie" kooperacyjną strzelankę.

Ustawienia niskie w 1080p

CPU: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD RX 560 4GB

RAM: 8GB

OS: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 85GB

Ustawienia wysokie w 1080p

CPU: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD RX 580 8GB

RAM: 16GB

OS: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 85GB

Ustawienia wysokie w 1440p

CPU: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB / AMD RX 5600XT 6GB

RAM: 16GB

OS: Windows 10/11 64-bit

Miejsce na dysku: 85GB

Ustawienia ultra w 2160p

CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB / AMD RX 6800XT 16GB

RAM: 16GB

OS: Windows 10/11 64-bit

Miejsce na dysku: 85GB (+ 9GB tekstur HD)

fot. Ubisoft

Rainbow Six Extraction cena

Premierowe wydanie Rainbow Six Extraction wyceniono na około 160 złotych na PC i 200 złotych na konsolach PlayStation i Xbox. Najlepsze okazje na poszczególnych platformach znajdziecie poniżej.

Rainbow Six Extraction – PS4/PS5

Rainbow Six Extraction - Xbox One / Xbox Series X/S

Rainbow Six Extraction - PC

(Rainbow Six Extraction nie będzie dostępny na platformie Steam)

Rainbow Six Extraction w Game Pass

Warto podkreślić, że posiadacze abonamentu Game Pass na konsolach Xbox lub PC będą mogli już w dniu premiery pobrać Rainbow Six Extraction bez żadnych dodatkowych opłat.