Rainbow Six Extraction - zobacz nowy gameplay. Szykuje się uczta dla fanów kooperacji

Do premiery Rainbow Six Extraction pozostał już niespełna miesiąc. Ubisoft postatnowił nam przypomnieć o swoim najnowszym tytule nowym materiałem z gameplayem.

Rainbow Six Extraction (fot. Ubisoft)

Jeśli zastanawiacie się o co chodzi w Rainbow Six Extraction, to już śpieszymy z wyjaśnieniami. Jest to spin-off Rainbow Six Siege, który w przeciwieństwie do oryginału skupiony będzie na kooperacji, a nie na walkach PvP. Gracze będą mogli formować 3-osobowe oddziały i walczyć z złowrogimi mutantami. Grę mają charakteryzować taktyczne starcia i realizm bitewny znany z Siege.

Dzisiaj poznaliśmy kolejne szczegóły na temat produkcji, a także zupełnie nowy gameplay. Już w dniu premiery do naszej dyspozycji otrzymamy:

18 wyjątkowych Operatorów

12 ciągle zmieniających się map

13 misji

25 gadżetów

69 rodzajów broni

13 archetypów przeciwników

Rozbudowany system progresji

Cztery poziomy trudności

System rankingowy

To jednak nie wszystko, włodarze Ubisoftu potwierdzili już, że zamierzają "intensywnie wspierać" Rainbow Six Extraction po premierze. Oznacza to, że możemy liczyć na mnóstwo nowej zawartości.

Premiera Rainbow Six Extraction odbędzie się już 16 września na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Xbox One.

