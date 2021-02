Rainbow Six Quarantine to teraz Parasite, premiera już niebawem?

W sieci zawrzało. Możliwe, że Ubisoft szykuje dla nas sporą niespodziankę. Rainbow Six Quarantine zmienia nazwę na Rainbow Six Parasite i może zadebiutować już niebawem.

Rainbow Six Quarantine to kooperacyjny shooter bazujący na produkcji Rainbow Six Siege, który został zapowiedziany w 2019 roku. Niestety, od tamtej pory otrzymaliśmy jedynie klimatyczny zwiastun i żadnych nowych wiadomości na temat gry. Wydawało się nawet, że francuski producent zdecydował się projekt skasować, ale podczas ostatniego raportu finansowego firmy, Yves Guillemot - CEO Ubisoft, zapewnił, iż Rainbow Six Quarantine ma się dobrze i zadebiutuje przed październikiem 2021 roku.

Jak wynika z najnowszych informacji, premiera gry może odbyć się znacznie wcześniej niż nam się wydawało, a co więcej zadebiutuje ona pod nową nazwą. Jak podaje PlayStation Game Size - grupa entuzjastów zajmująca się śledzeniem zawartości, która trafia do sklepu PS Store, do bazy danych cyfrowego sklepu Sony trafiła aktualizacja do produkcji, która jeszcze oficjalnie nie miała premiery, a mowa o Rainbow Six Parasite. Co więcej, do sieci trafił również oficjalny plakat promocyjny nowego/starego tytułu.

Jak łatwo się domyślić, Ubisoft ze względu na obecną sytuację na świecie związaną z COVID-19, zdecydował się na zmianę nazwy swojej produkcji. Nie mniej zaskakująca jest jednak obecność gry w sklepie PS Store. Spekuluje się, że Ubisoft może szykować dla nas ogromną niespodziankę, a będzie nią darmowa wersja rzeczonego tytułu.

Rainbow Six Parasite za darmo?

Możliwe, że francuski producent zdecyduje się wydać Rainbow Six Parasite w formie free-to-play, a oficjalne ogłoszenie produkcji odbędzie się równolegle z jej debiutem. Podobny manewr Ubisoft zastosował w przypadku gry HyperSpace. Kooperacyjny shooter może również zostać włączony do darmowych gier w ramach abonamentów PS Plus i Xbox Live Gold. Twórcy gry mogli by liczyć w ten sposób na "zastrzyk gotówki" od producentów konsol (Microsoftu i Sony), a przy okazji zebrać sporo grono graczy zainteresowane "darmowym" tytułem. Po miesiącu Rainbow Six Parasite wróciłoby do normalnej ceny, pozwalając dalej zarabiać Ubisoftowi.

Warto dodać, że włodarze francuskiego producenta podkreślili ostatnio, że mają zamiar odważniej stawiać na darmowe sieciowe produkcje, które będą wspierane latami. Czyżby to właśnie Rainbow Six Parasite miał być pierwszym tytułem reprezentującym nową strategię firmy? O tym powinniśmy przekonać się już niebawem.

