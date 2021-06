Rainbow Six: Siege od dzisiaj z techniką DLSS. Na tym nie koniec

Jak informuje Nvidia, kolejna popularna gra otrzymuje obsługę DLSS. Już zaplanowano wprowadzenie jej do kolejnej.

Rainbow Six: Siege otrzymuje wsparcie dla DLSS oraz ray tracingu dzięki specjalnej łatce. Jest ona wspierana w wersji gry wykorzystującej środowisko Vulkan. Potrafi znacząco zwiększyć wydajność - w przypadku 4K nawet o 50%, co umożliwia kartom graficznym GeForce RTX osiągnąć ponad 100 klatek na sekundę! Przyda się to zwłaszcza w trakcie rozgrywek multiplayer, gdyż w nich nawet ułamek sekundy może zadecydować o zwycięstwie - lub przegranej. W połączeniu z dostępną wcześniej technologią NvVIDIA Reflex, otrzymujemy znaczny skok jakości zabawy. Przykłady zmian pokazuje poniższa infografika.

Kolejna gra, w której nastąpi taka pozytywna zmiana, to Doom Eternal. Łatka wprowadzająca DLSS została zapowiedziana na 29 czerwca. Hit od idTech pojawił się w 2020 roku i jest niezwykle popularny wśród graczy. Ze zwiększeniem jakości obrazu oraz dodanym śledzeniem promieni będzie jeszcze lepszy. Ponadto z okazji E3 Nvidia zapowiedziała sezon 4 w wykorzystujących techniki NVIDIA DLSS oraz NVIDIA Reflex grach Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Black Ops - Cold War na 17 czerwca oraz premierę gry Naraka: Bladepoint (również wykorzystującej techniki NVIDIA DLSS oraz NVIDIA Reflex) na 12 sierpnia 2021.